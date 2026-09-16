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桃園演算室串聯13家咖啡館推永續互動 體驗AR認識數位減碳

中央社／ 桃園16日電

桃園市環保局今天表示，2026台灣設計展9月24日至10月11日在桃園登場，A9展區「桃園演算室」自9月1日起串聯北中南13間咖啡館，透過AR互動、永續飲品及線上遊戲推廣減碳

桃園市政府環保局發布新聞稿表示，環保局策劃的「桃園演算室」以「數位生活與永續未來」為策展主題，民眾可在合作咖啡館掃描QR Code啟動3D AR互動，讓「永續之環」呈現在店內；完成體驗並保留短片，可於9月24日至10月11日前往桃園會展中心A9展區兌換限定好禮。

環保局指出，13間合作咖啡館涵蓋台北、桃園、台中、嘉義及台南，店家並可依營運條件提供植物奶、節能沖煮及減少一次性用品等措施，透過消費情境讓民眾理解減碳與日常選擇的關聯。

環保局說，「桃園演算室」官網8月22日上線，推出「碳怪物出沒！」線上遊戲，介紹影音串流、雲端服務、電子郵件及社群平台產生的數位碳足跡，民眾可從節電、延長設備壽命、調整影音畫質及減少不必要資料傳輸等行動實踐減碳。

咖啡館 減碳 永續

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