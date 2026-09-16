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苗栗縣弱勢家庭微型保險擴大對象 縣府為1萬多名符合資格身障者加保

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天舉行弱勢家庭微型保險暨微型住宅綠能動產綜合保險捐贈儀式，副縣長賴香伶回贈感謝狀。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天舉行弱勢家庭微型保險暨微型住宅綠能動產綜合保險捐贈儀式，副縣長賴香伶回贈感謝狀。圖／苗栗縣政府提供

民間捐贈家庭弱勢微型保險，今年擴大範圍到一般身心障礙者年齡15至70歲或75歲同意加保者，縣府主動辦理，人數大幅成長1萬多人，共有2萬4577人受惠，最高可獲得50萬元理賠，副縣長賴香伶形容「合作共善」典範，帶給弱勢族群帶來更多保障。

縣府今天上午舉行捐贈儀式，賴香伶代表回贈感謝狀，感謝嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會、苗栗縣脊髓損傷者協會、台新銀行公益慈善基金會，及兆豐慈善基金會牽線，攜手新光人壽、國泰人壽、兆豐產物及明台產物保險公司，共同捐贈微型保險。

賴香伶表示，縣府2020年起為低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭，及弱勢身障者投保微型保險，若家庭主要負擔者因意外失能或身故，可獲得10萬元至50萬元不等的理賠金，協助家屬度過艱難時刻，去年新增微型住宅綠能動產綜合保險，今年更擴大範圍，主動將符合身障者加保。

縣府社會處統計，今年捐贈總保費554萬6678元，較去年增加近300萬元，預計有2萬4577人受惠，賴香伶說，一些弱勢家庭的經濟支柱從事高風險工作，一旦發生意外，家庭可能陷入困境，感謝保險公司長期支持，及社福團體與慈善基金會的熱心協助，「合作共善」的典範，將溫暖與希望傳遞至社會每一個角落，為弱勢族群帶來更多保障。

弱勢家庭 微型保險 苗栗縣

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