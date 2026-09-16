苗栗縣弱勢家庭微型保險擴大對象 縣府為1萬多名符合資格身障者加保

民間捐贈家庭弱勢微型保險，今年擴大範圍到一般身心障礙者年齡15至70歲或75歲同意加保者，縣府主動辦理，人數大幅成長1萬多人，共有2萬4577人受惠，最高可獲得50萬元理賠，副縣長賴香伶形容「合作共善」典範，帶給弱勢族群帶來更多保障。

縣府今天上午舉行捐贈儀式，賴香伶代表回贈感謝狀，感謝嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會、苗栗縣脊髓損傷者協會、台新銀行公益慈善基金會，及兆豐慈善基金會牽線，攜手新光人壽、國泰人壽、兆豐產物及明台產物保險公司，共同捐贈微型保險。

賴香伶表示，縣府2020年起為低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭，及弱勢身障者投保微型保險，若家庭主要負擔者因意外失能或身故，可獲得10萬元至50萬元不等的理賠金，協助家屬度過艱難時刻，去年新增微型住宅綠能動產綜合保險，今年更擴大範圍，主動將符合身障者加保。

縣府社會處統計，今年捐贈總保費554萬6678元，較去年增加近300萬元，預計有2萬4577人受惠，賴香伶說，一些弱勢家庭的經濟支柱從事高風險工作，一旦發生意外，家庭可能陷入困境，感謝保險公司長期支持，及社福團體與慈善基金會的熱心協助，「合作共善」的典範，將溫暖與希望傳遞至社會每一個角落，為弱勢族群帶來更多保障。