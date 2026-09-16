台鐵地下化平鎮車站10月啟用有變數？ 3類缺失改善完才能通車

桃園鐵路地下化平鎮火車站預計10月通車營運，但交通部點名站月台、機電設備及站外轉乘設施有缺失，改善完才能營運；桃園市議員陳韋燁緊盯改善進度，市府表示轉乘部分今晚就會施工，鐵道局也稱通車前會完成。

交通部12日辦理「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫『平鎮臨時站工程』車站及月台」履勘總結會議，會中羅列「營運前須改善事項」、「一般注意改善事項」和「後續建議改善事項」3類缺失，第一類缺失改善後，須報交通部核准，車站才能營運。

據查，平鎮車站「營運前須改善事項」包括月台有警示燈未亮與緊急出口標示、月台座椅未鎖固等情，機電有機房雜物未清除、電訊機房風門銳角無防護、接地銅牌管路開孔未填塞及緊急發電機房動線管線無明顯標示，站外轉乘則是聯外道路導引標誌未完成、站內時刻表及運送契約未張貼，周邊人行道、臨停區及桃小巴停靠區也未完成。

此外，其他缺失還包括立體機車停車場未完成、站外未規畫自行車格、部分月台壁掛式配電盤防水等及不足及樓梯較窄且無上下行箭頭標示等。

陳韋燁表示，距離平鎮車站通車不到一個月，盼缺失改善能如期如質完成。平鎮車站通車之後，臨停接送勢必對周邊交通造成衝擊，交通局也要持續評估人流、車流變化，視情況調度調整。

張新福表示，交通局主要負責站外轉乘設施改善，針對指引不足部分，市府已調整28面告示牌位置，人行道、臨停接送區和桃小巴停等區將由鐵道局統一完成標線繪設，預計18日就會完成；鐵道局則回復，已著手進行改善，應能趕在10月通車前完成，但實際通車是其有待交通部核定才能確定。