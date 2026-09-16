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苗縣第2處社宅「啟賢安居」256戶動土 拚118年竣工

中央社／ 苗栗縣16日電

中央投資約新台幣13.5億元在苗栗縣興辦第2處社會住宅「啟賢安居」，今天在苗栗市動土，規劃套房及2、3房房型共256戶，預計118年竣工，提供青年及婚育家庭安心居住選擇。

國家住宅及都市更新中心今天舉行「啟賢安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，由內政部長劉世芳、民進黨立委林月琴、國家住都中心執行長柯茂榮、苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人會同工程、監造團隊共同祈福、執鏟動土，祈求工程順利。

「啟賢安居」基地位於苗栗市啟賢街及豐年路40巷街廓，鄰近清華里社區活動中心、啟文國小、大倫國中及北苗市場，距苗栗火車站車程約4分鐘，交通、生活機能完善；規劃2棟地上13層、地下2層建築，共256戶，並依地方需求留設身障日照中心、日間作業設施（小作所）及社區居住空間，預計民國118年竣工。

劉世芳表示，內政部在苗栗縣推動社會住宅朝多元興辦發展，由中央興建首座社宅「明駝好室」107戶於9月已有首批住戶入住，第2處「啟賢安居」256戶，在此之前還有國營企業房舍轉型社宅的「台糖苗栗學苑」224戶，共達587戶。

劉世芳指出，社會住宅興建成本高，以「啟賢安居」為例，政府投入13億5700萬元，希望配合苗栗縣招商「築巢引鳳」，未來伴隨美光等科技廠投資進駐後的大量移入人口，除了社會住宅，內政部也提供包租代管、租金補貼等政策，滿足租屋族群需求。

中央目前於苗栗縣直接興建2處社宅皆位於苗栗市。鍾東錦致詞時表示，苗北地區像竹南、頭份也很需要社宅，甚至在苗南地區若是國家住都中心可以考慮與民間購地興建，縣府很願意合作推動，讓社宅遍地開花。

鍾東錦建議，希望中央加速公共設施保留地的檢討解編程序，釋出更多適合興建社會住宅的公有土地。縣府願意積極協助中央辦理土地盤點及相關行政程序，共同擴大社會住宅用地供給，提供經濟弱勢及青年族群安全、穩定且負擔得起的居住環境。

社宅 苗栗 苗栗市

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