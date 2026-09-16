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新竹市立棒球場改善工程正式完工 人工草皮場地進入啟用前整備

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立棒球場改善工程正式完工。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場改善工程正式完工。圖／新竹市府提供

新竹市立棒球場上方人工草皮及相關改善工程已於本周一全數完成相關程序，確認各項設施符合安全與設計標準。市府今說，嶄新且安全的人工草皮球場於完工後，將交由相關單位進行後續的維護與營運管理準備，宣告棒球場實質改善工程正式完工，徹底甩開過去的公安隱患。

市府表示，棒球場過去最大的公安危機，在於地下停車場頂板上方承受了大量的超載覆土，導致結構載重嚴重超標。為了落實「減重減載」，徹底根除頂板崩塌危機，市府秉持「安全第一、專業優先」的原則，果斷採取「上方大幅減載、下方精準補強」的雙管齊下策略，不僅將違規覆土全數清空妥善保全，更將原天然草皮變更為重量更輕質的人工草皮系統，大幅減輕地下室頂板的承載重量，從根本拔除超載崩塌的風險。

工務處說明，本次工程採用了高規格人工草皮系統，完美兼顧安全與排水性能。新系統除了具備關鍵的「輕量化」優勢以確保結構安全外，更創新導入了垂直排水用的優良級配與透水管材，一舉解決了過去載重超標與積水不退的兩大沉痾。

工程期間的所有檢測與材料試驗皆嚴格按照契約規範標準執行，確保整體工程品質。此外，針對地下室特定的結構弱面，也已同步完成了局部的碳纖維補強工法，透過嚴謹的工程專業鑑定，確保球場整體的結構防護力與耐久性。

市府說明，隨著棒球場改善工程正式報竣，不僅地下停車場順利重啟，整體場地也將迎向嶄新營運。市府各局處已無縫接軌啟動後續作業，由交通處管轄之地下停車場日前開放試營運後，將接續推動常態月租方案，以平時滿足周邊居民停車需求、賽事期間彈性調度為原則，發揮公共設施最大效益。

市府說，新竹市立棒球場的重啟之路是建立在務實面對問題與扎實工程改善的基礎上，人工草皮場地的順利完工象徵著市府在工務工程上的階段性任務圓滿達成，未來期盼能早日迎接精彩賽事回歸，還給新竹市民一座安全、高標準的現代化棒球場。

新竹市立棒球場重新開放後，首場大型賽事受到市民及球迷高度期待，市府規畫以「棒球交流邀請賽」為主軸，依相關規定辦理，並結合賽後球迷互動及演唱會等活動，透過賽事與城市活動吸引市民及外地球迷走進球場，帶動住宿、餐飲及周邊商圈發展。

市府強調，相關經費均依法辦理並經審慎盤點，不會影響基層選手培訓、教練聘用及既有體育補助；「棒球交流邀請賽」不只是單純的開幕儀式，市府將兼顧城市運動發展與基層體育扎根，讓重新開放的棒球場持續活絡，成為市民共享的運動場域。

新竹市立棒球場改善工程正式完工。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場改善工程正式完工。圖／新竹市府提供

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