苗栗社宅需求落差 鍾東錦喊話公地解編興辦 劉世芳推三支箭因應需求

國家住宅及都市更新中心在苗栗縣興建第二批社會住宅「啟賢安居」今天動土，256戶預計2029年竣工，縣長鍾東錦喊話內政部長劉世芳，希望支持縣府公設保留地解編多多興建社宅，劉世芳強調社宅政策三支箭，其中直接興建期程較久，可以多利用租金貼助、包租代管因應百萬租屋族群需求。

住都中心在苗栗縣興辦第一批社宅「明駝好室」107戶，今年9月1日陸續入住，劉世芳、鍾東錦，及立委林月琴等人都認為明駝好室當時有300戶申請，中籤僅3成6，加上台灣美光等科技產業進駐，社宅在苗栗有需求性，啟賢安居今天動土典禮，備受地方期待，縣議員陳品安、徐筱菁、許櫻萍、曾美露，及苗栗市長余文忠等人都到場。

住都中心工程管理組副組長陳仲斌簡報，啟賢安居規畫2棟地上13樓、地下2樓，共256戶，其中套房型164戶、二房型71戶、三房型21戶，集耐震、綠建築、建築能效1級，及智慧建築標章，低建蔽率42.8%，設置2處日照中心，1處日間小作所，103個汽車停車位，326個機車停車格，中央投入13.57億元，預計2029年竣工。

鍾東錦表示，苗栗縣社宅相對其他縣市是少的，縣府目前推動公設保留地解編、還地於民，面積相當大，希望內政部支持，屆時再盤點適當土地，與中央合作興建社宅。

劉世芳強調社宅三支箭，包括直接興建，但從找到土地到興建完工，約需5年的時間，但台灣美光等科技廠進駐，居住有需求性，目前包租代管、租金補貼，苗栗縣各有1.1萬戶，可以多加利用，內政部三箭齊發，可以滿足全台百萬租屋族群的需求。

社會住宅「啟賢安居」今天動土，256戶預計2029年竣工。記者范榮達／攝影