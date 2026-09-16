新竹縣警宣布啟用交通事故線上申請平台 現場圖、初判表都可載

為推動科技治理、完善智慧化警政服務，新竹縣政府警察局今天宣布「道路交通事故線上申請平台」正式啟用！即日起民眾無須再為了申請交通事故資料而舟車勞頓，在家動動手指就能輕鬆完成資料申請與下載！

過去，民眾若不幸發生交通事故，多需要親自至警察單位臨櫃領取，對於平日需要上班或居住較遠的鄉親來說，耗時又費力。為了解決這項痛點，新竹縣政府警察局推出「道路交通事故線上申請平台」，申請範圍不僅涵蓋A1及A2（有人員受傷）類事故，更將A3類事故完整納入。這項改變打破了以往的空間限制，真正做到「多用網路、少用馬路」，大幅免除民眾往返奔波的辛勞。

透過這項全新的便民服務，民眾可直接在家使用電腦或手機進行事故資料線上申請，包含「現場圖」、「現場照片」以及「初步分析研判表」。此外，考量到部分民眾不熟悉電子產品操作，或家中無印表機設備等情形，該局亦提供「線上申請、就近領取」的貼心選項，於線上提出申請後，可直接選擇就近至住家附近的分駐(派出)所領取實體紙本資料，讓科技服務不僅有效率，且更貼近生活。

新竹縣政府警察局表示，導入數位科技是我們優化警政服務的重要關鍵，將持續秉持專業與親切的態度，從民眾的角度出發，推動更多有感的便民措施。