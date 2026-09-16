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竹縣開學半月仍缺老師 張育慈籲別讓基層獨自承擔人力缺口

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北東區縣議員參選人張育慈指出，光是安興、湖口及富光國小最新甄選結果就有7個代理教師、3個鐘點兼任教師缺額。聯合報系資料照
竹北東區縣議員參選人張育慈指出，光是安興、湖口及富光國小最新甄選結果就有7個代理教師、3個鐘點兼任教師缺額。聯合報系資料照

開學半個月，新竹縣安興國小、湖口國中、富光國中及芎林國中仍持續甄補教師。竹北東區縣議員參選人張育慈指出，光是安興、湖口及富光國小最新甄選結果就有7個代理教師、3個鐘點兼任教師缺額，涵蓋一般學科、特教及專任輔導，呼籲縣府積極介入，避免人力不足壓力落在第一線教師。

對此，縣府回應，115學年度第一學期各級學校針對各班級教師及課務，均已完成最妥適安排，以確保學生學習權益不受影響。針對師資不足，持續配合教育部政策並反映現場需求，除辦理公費生委託培育，今年依各校需求辦理正式教師甄選及進用，明年也將持續透過甄選及多元管道補充師資，提升學校師資穩定度。

張育慈指出，截至9月15日公告，安興國小特教班代理教師第9次甄選仍無人報名；富光國中國文、數學及專任輔導代理教師第10次甄選仍未錄取；湖口國中國文、專任輔導代理教師及理化、數學鐘點教師仍有缺額；芎林國中體育代理教師第14次甄選也無人報名，將續辦第15次。

張育慈表示，縣教育局8月底曾說明，各校以校內調度、教師超鐘點及鐘點代課等方式維持教學，但開學半個月後，縣府應進一步掌握缺額補聘及教師額外負擔情形，尤其特教、專任輔導職缺，應確保服務銜接，不能僅以課程照常進行認定人力問題已解決。

她呼籲縣府了解反覆招考未果的原因，統籌人才媒合及跨校支援，公開缺額、補聘進度與支援安排，並檢視教師超鐘點情形；明年擴校增班也應提前盤點師資、人力及甄聘時程，避免人力缺口長期由基層承擔。

縣府教育局表示，將持續掌握各校師資，主動提供跨校媒合與支援，並定期檢視教師超鐘點及工作負荷，避免短期應急成為長期負擔。同時盤點師資員額與甄聘時程；115學年度也提出偏鄉支持方案，6班以下小校額外增置1名教師員額，協助偏鄉補足師資。

老師 國中 新竹縣

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