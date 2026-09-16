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打通交通瓶頸！桃園開瓶計畫完成235案 今年再推65案

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推動「開瓶計畫」，透過道路新闢、拓寬及路口改善等方式打通交通瓶頸，圖為青山路工程模擬圖。圖／市府提供
桃園市推動「開瓶計畫」，透過道路新闢、拓寬及路口改善等方式打通交通瓶頸，圖為青山路工程模擬圖。圖／市府提供

桃園人口及交通需求持續增加，市府自2016年推動「開瓶計畫」，針對道路瓶頸及壅塞路段辦理新闢、拓寬工程，至今已完成235案，今年預計推動65案。工務局表示，近期包括成功二橋、國強一街至文中路、龜山文青路及青山路拓寬等工程陸續推進，其中延宕地方逾10年的青山路至文化一路工程，預計今年10月完工通車。

工務局表示，開瓶計畫主要針對既有道路瓶頸及交通壅塞路段，透過道路新闢、拓寬，搭配交通及人行設施改善，補足路網缺口。統計2016年至2022年平均每年執行23案，2023年至2026年提升至平均35案，今年預計推動65案。

工務局指出，龜山青山路至文化一路工程困擾地方逾10年，過去因現地地形高低差，使道路設計及銜接面臨困難。市府後續調整道路配置，利用鄰近綠地空間克服高低差問題，目前工程持續推進，預計今年10月完工通車。

工務局提到，用地取得也是道路工程能否順利推進的關鍵。「龍慈路都外段延伸至台66線道路新闢工程」初期尚無用地經費，市府先以道路基金墊款，再由統籌分配款支應，歷時約1年半完成用地取得，並於2023年12月動工；施工期間也依現地高低差及道路銜接條件持續調整設計，以突破工程限制。

工務局表示，近期包括成功二橋、國強一街至文中路、文青路及青山路拓寬、文化一路至青山路新闢等工程均持續推進。其中國強一街至文中路工程完工後，可串聯既有道路、分散龍安街及上海路車流，工程並增設行人及交通安全設施，同步辦理管線地下化，改善周邊通行環境。

工務局指出，市府也透過交通模擬及尖峰車流分析，評估道路工程改善效益。成功二橋完工後，預估成功陸橋、成功路三段及三民路五叉路口交通服務水準，可由F級提升至D級，藉由新增道路容量及路網分流，改善周邊尖峰時段車流。

工務局提到，龜山A7地區近年人口增加，文青路、青山路尖峰時段壅塞問題也受到關注，目前透過增設左轉專用車道、道路拓寬及新闢道路等方式分散車流，改善後部分路段交通服務水準預估可由F級提升至B級，部分甚至可達A級，盼逐步完善區域道路路網，改善尖峰時段壅塞情形。

桃園

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