快訊

「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點川湖等7家隱形贏家

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北大坪數新案每坪89.99萬創新高 房仲：中古屋未必跟漲

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
房仲分析，竹北遠百開幕，加上享平方影城及餐飲零售機能到位，商圈已成熟。記者郭政芬／攝影
房仲分析，竹北遠百開幕，加上享平方影城及餐飲零售機能到位，商圈已成熟。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北再創房價紀錄，大陸建設預售案「時華」以每坪89.99萬元、總價3998萬元成交，寫下竹北實價登錄以來大坪數住宅最高單價。信義房屋指出，新案創高多屬心理效應，周邊中古屋未必跟漲。

過去竹北90萬元以上單價多集中在10至20坪小宅，此次則由50坪大坪數產品寫下大坪數住宅新高；相較目前竹北遠百商圈中古華廈均價約47萬元、大樓約50萬元，單價價差近乎翻倍。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，縣二重畫區雖非高鐵特區，但生活機能成熟，加上品牌建商效應及預售屋分期付款方式，都是買方願意接受高單價的關鍵原因。

至於預售新案創高價後，周邊中古屋是否跟著漲？信義房屋竹北勝利店主任邱子謙表示，短期可能讓部分屋主惜售或調高開價，但影響多停留在心理層面。由於實價登錄透明，加上銀行鑑價牽動貸款成數，新案高價不代表中古屋可直接比價，最終仍要回歸社區條件、屋齡及買方接受度。

邱子謙指出，區內不少中古屋屋齡約20年，公設比約22%至30%，4房室內約35坪、單價約45萬元，對重視使用空間的家庭仍具吸引力。不過，大坪數中古屋總價高，買方也考量轉手性，銷售期通常較長；若預算相近，也可能轉向其他屋齡較新的區域。

邱子謙分析，竹北遠百開幕，加上享平方影城及餐飲零售機能到位，商圈已成熟，周邊有十興國小、勝利國中學區，距國道交流道車程不到5分鐘，且位於竹科與台元科技園區之間，長期以科技業家庭自住客為主要買盤。

他觀察，近年竹北購屋族群年輕化，更重視新屋、社區質感及建商品牌，購屋考量不只看單價。預售屋付款期較長，也符合部分資金配置股市買方的資金規畫，會一併考量前期自備款與資金運用彈性。

他進一步指出，遠百商圈目前仍以總價較低的2、3房去化較快，單價約50萬元、總價2000萬元內，條件合適時不到1個月可成交；「昌益蔚藍海」、「竹北101」、「臻愛香榭」等社區3房也有一定指名度，買方仍以家庭自住為主。

中古屋 竹北 坪數 房仲 預售屋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北市鳳鳴、仁義重劃區預售、成屋每坪價差逾三成 這兩區價差最低

高雄車站大都更潮！建商3年搶8棟一甲子老屋

現代孟母必看！2026台北十大額滿小學！明星學區洗牌？

8月房地合一稅雙北、台中創高 桃園年減逾3成

相關新聞

新竹市立棒球場改善工程正式完工 人工草皮場地進入啟用前整備

新竹市立棒球場上方人工草皮及相關改善工程已於本周一全數完成相關程序，確認各項設施符合安全與設計標準。市府今說，嶄新且安全的人工草皮球場於完工後，將交由相關單位進行後續的維護與營運管理準備，宣告棒球場實質改善工程正式完工，徹底甩開過去的公安隱患。

苗栗社宅需求落差 鍾東錦喊話公地解編興辦 劉世芳推三支箭因應需求

國家住宅及都市更新中心在苗栗縣興建第二批社會住宅「啟賢安居」今天動土，256戶預計2029年竣工，縣長鍾東錦喊話內政部長劉世芳，希望支持縣府公設保留地解編多多興建社宅，劉世芳強調社宅政策三支箭，其中直接興建期程較久，可以多利用租金貼助、包租代管因應百萬租屋族群需求。

新竹縣警宣布啟用交通事故線上申請平台 現場圖、初判表都可載

為推動科技治理、完善智慧化警政服務，新竹縣政府警察局今天宣布「道路交通事故線上申請平台」正式啟用！即日起民眾無須再為了申請交通事故資料而舟車勞頓，在家動動手指就能輕鬆完成資料申請與下載！（申請網址：https://traffic.hchpb.gov.tw/AccidentApplication/Index）

竹縣開學半月仍缺老師 張育慈籲別讓基層獨自承擔人力缺口

開學半個月，新竹縣安興國小、湖口國中、富光國中及芎林國中仍持續甄補教師。竹北東區縣議員參選人張育慈指出，光是安興、湖口及富光國小最新甄選結果就有7個代理教師、3個鐘點兼任教師缺額，涵蓋一般學科、特教及專任輔導，呼籲縣府積極介入，避免人力不足壓力落在第一線教師。

打通交通瓶頸！桃園開瓶計畫完成235案 今年再推65案

桃園人口及交通需求持續增加，市府自2016年推動「開瓶計畫」，針對道路瓶頸及壅塞路段辦理新闢、拓寬工程，至今已完成235案，今年預計推動65案。工務局表示，近期包括成功二橋、國強一街至文中路、龜山文青路及青山路拓寬等工程陸續推進，其中延宕地方逾10年的青山路至文化一路工程，預計今年10月完工通車。

竹北大坪數新案每坪89.99萬創新高 房仲：中古屋未必跟漲

新竹縣竹北再創房價紀錄，大陸建設預售案「時華」以每坪89.99萬元、總價3998萬元成交，寫下竹北實價登錄以來大坪數住宅最高單價。信義房屋指出，新案創高多屬心理效應，周邊中古屋未必跟漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。