竹北大坪數新案每坪89.99萬創新高 房仲：中古屋未必跟漲

新竹縣竹北再創房價紀錄，大陸建設預售案「時華」以每坪89.99萬元、總價3998萬元成交，寫下竹北實價登錄以來大坪數住宅最高單價。信義房屋指出，新案創高多屬心理效應，周邊中古屋未必跟漲。

過去竹北90萬元以上單價多集中在10至20坪小宅，此次則由50坪大坪數產品寫下大坪數住宅新高；相較目前竹北遠百商圈中古華廈均價約47萬元、大樓約50萬元，單價價差近乎翻倍。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，縣二重畫區雖非高鐵特區，但生活機能成熟，加上品牌建商效應及預售屋分期付款方式，都是買方願意接受高單價的關鍵原因。

至於預售新案創高價後，周邊中古屋是否跟著漲？信義房屋竹北勝利店主任邱子謙表示，短期可能讓部分屋主惜售或調高開價，但影響多停留在心理層面。由於實價登錄透明，加上銀行鑑價牽動貸款成數，新案高價不代表中古屋可直接比價，最終仍要回歸社區條件、屋齡及買方接受度。

邱子謙指出，區內不少中古屋屋齡約20年，公設比約22%至30%，4房室內約35坪、單價約45萬元，對重視使用空間的家庭仍具吸引力。不過，大坪數中古屋總價高，買方也考量轉手性，銷售期通常較長；若預算相近，也可能轉向其他屋齡較新的區域。

邱子謙分析，竹北遠百開幕，加上享平方影城及餐飲零售機能到位，商圈已成熟，周邊有十興國小、勝利國中學區，距國道交流道車程不到5分鐘，且位於竹科與台元科技園區之間，長期以科技業家庭自住客為主要買盤。

他觀察，近年竹北購屋族群年輕化，更重視新屋、社區質感及建商品牌，購屋考量不只看單價。預售屋付款期較長，也符合部分資金配置股市買方的資金規畫，會一併考量前期自備款與資金運用彈性。

他進一步指出，遠百商圈目前仍以總價較低的2、3房去化較快，單價約50萬元、總價2000萬元內，條件合適時不到1個月可成交；「昌益蔚藍海」、「竹北101」、「臻愛香榭」等社區3房也有一定指名度，買方仍以家庭自住為主。