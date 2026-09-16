苗栗專案稽查燒臘店家 1家衛生管理缺失、微生物檢驗全數合規

苗栗縣政府衛生局推動「燒臘料理餐飲業稽查專案」，近日稽查發現1家衛生管理缺失，經限期改善後已複查合格，另抽驗肉品與醬料的微生物檢驗則全數合規。

苗縣府衛生局指出，燒臘製作涉及食材前處理、高溫燒製及室溫切製陳列等環節，屬於高度關注的食品類別，專案稽查重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、作業場所與設備清潔、生熟食分開及食材保存溫度等項目。1家業者被發現部分衛生管理缺失，經開立限期改善後，業者已依規定補正完成。

此外，稽查人員針對燒臘肉品、醬料及即食食品抽驗10件，檢驗「食品中微生物衛生標準」，結果全數符合規定，未檢出違規微生物。

衛生局長楊文志表示，熟食切製應嚴防交叉污染，業者應落實衛生規範並做好溫度控管，避免食品長時間處於危險溫度帶。楊文志也呼籲民眾，選購燒臘等熟食應選擇環境整潔、食材保存妥當的店家，購買後應儘速食用完畢或妥善冷藏；若發現食品有異味或變質切勿食用。