快訊

「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點川湖等7家隱形贏家

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗專案稽查燒臘店家 1家衛生管理缺失、微生物檢驗全數合規

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府衛生局燒臘料理餐飲業稽查，發現1家衛生管理缺失，另抽驗肉品與醬料的微生物檢驗則全數合規。圖／苗栗縣政府提供
苗縣府衛生局燒臘料理餐飲業稽查，發現1家衛生管理缺失，另抽驗肉品與醬料的微生物檢驗則全數合規。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府衛生局推動「燒臘料理餐飲業稽查專案」，近日稽查發現1家衛生管理缺失，經限期改善後已複查合格，另抽驗肉品與醬料的微生物檢驗則全數合規。

苗縣府衛生局指出，燒臘製作涉及食材前處理、高溫燒製及室溫切製陳列等環節，屬於高度關注的食品類別，專案稽查重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、作業場所與設備清潔、生熟食分開及食材保存溫度等項目。1家業者被發現部分衛生管理缺失，經開立限期改善後，業者已依規定補正完成。

此外，稽查人員針對燒臘肉品、醬料及即食食品抽驗10件，檢驗「食品中微生物衛生標準」，結果全數符合規定，未檢出違規微生物。

衛生局長楊文志表示，熟食切製應嚴防交叉污染，業者應落實衛生規範並做好溫度控管，避免食品長時間處於危險溫度帶。楊文志也呼籲民眾，選購燒臘等熟食應選擇環境整潔、食材保存妥當的店家，購買後應儘速食用完畢或妥善冷藏；若發現食品有異味或變質切勿食用。

燒臘 衛生局 苗栗縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

燕窩飲製造廠原料過期4年、台灣森永未聘食品技師 食藥署開罰

中山女高生爆校內吃甜不辣住院 北市衛生局稽查熱食部揪2缺失

成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

相關新聞

新竹市立棒球場改善工程正式完工 人工草皮場地進入啟用前整備

新竹市立棒球場上方人工草皮及相關改善工程已於本周一全數完成相關程序，確認各項設施符合安全與設計標準。市府今說，嶄新且安全的人工草皮球場於完工後，將交由相關單位進行後續的維護與營運管理準備，宣告棒球場實質改善工程正式完工，徹底甩開過去的公安隱患。

苗栗社宅需求落差 鍾東錦喊話公地解編興辦 劉世芳推三支箭因應需求

國家住宅及都市更新中心在苗栗縣興建第二批社會住宅「啟賢安居」今天動土，256戶預計2029年竣工，縣長鍾東錦喊話內政部長劉世芳，希望支持縣府公設保留地解編多多興建社宅，劉世芳強調社宅政策三支箭，其中直接興建期程較久，可以多利用租金貼助、包租代管因應百萬租屋族群需求。

新竹縣警宣布啟用交通事故線上申請平台 現場圖、初判表都可載

為推動科技治理、完善智慧化警政服務，新竹縣政府警察局今天宣布「道路交通事故線上申請平台」正式啟用！即日起民眾無須再為了申請交通事故資料而舟車勞頓，在家動動手指就能輕鬆完成資料申請與下載！（申請網址：https://traffic.hchpb.gov.tw/AccidentApplication/Index）

竹縣開學半月仍缺老師 張育慈籲別讓基層獨自承擔人力缺口

開學半個月，新竹縣安興國小、湖口國中、富光國中及芎林國中仍持續甄補教師。竹北東區縣議員參選人張育慈指出，光是安興、湖口及富光國小最新甄選結果就有7個代理教師、3個鐘點兼任教師缺額，涵蓋一般學科、特教及專任輔導，呼籲縣府積極介入，避免人力不足壓力落在第一線教師。

打通交通瓶頸！桃園開瓶計畫完成235案 今年再推65案

桃園人口及交通需求持續增加，市府自2016年推動「開瓶計畫」，針對道路瓶頸及壅塞路段辦理新闢、拓寬工程，至今已完成235案，今年預計推動65案。工務局表示，近期包括成功二橋、國強一街至文中路、龜山文青路及青山路拓寬等工程陸續推進，其中延宕地方逾10年的青山路至文化一路工程，預計今年10月完工通車。

竹北大坪數新案每坪89.99萬創新高 房仲：中古屋未必跟漲

新竹縣竹北再創房價紀錄，大陸建設預售案「時華」以每坪89.99萬元、總價3998萬元成交，寫下竹北實價登錄以來大坪數住宅最高單價。信義房屋指出，新案創高多屬心理效應，周邊中古屋未必跟漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。