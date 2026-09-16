新竹棒球場3千萬開幕活動議員疑挪經費 市府：帶動商圈兼顧基層

新竹棒球場目前已竣工並進入驗收階段，時代力量黨團總召、議員林彥甫指出，市府教育處上網招標3000萬元的「棒球場交流賽暨開幕活動」，其資金並未編列於本年度預算，而是挪用教育發展基金中的「生生喝鮮乳」餘款800萬元及「基層運動選手訓練站」經費2200萬元，藉此規避議會審議監督，質疑市府「重視鏡頭高於基層」，應先撤下標案，另尋經費來源並向議會詳細說明計畫內容，再重新上網招標。

教育處表示，棒球場重啟後，首場大型賽事受到市民及球迷高度期待。市府規畫以「棒球交流邀請賽」為主軸，依相關規定辦理，並結合賽後球迷互動及演唱會等活動，讓棒球賽事不只是比賽，更成為市民共同參與的城市盛會。

市府表示，相關活動是以城市行銷及運動發展為考量，盼吸引外地球迷來新竹，帶動住宿、餐飲及周邊商圈，同時展現新竹的城市活力。

至於外界關心是否排擠基層體育資源，市府說，相關經費均依法處理，並經審慎盤點，不會因辦理棒球場開幕活動而影響基層選手培訓、教練聘用及既有體育補助。大型城市活動與基層體育發展並非二選一，市府會兼顧城市運動發展與體育扎根，呼籲不應將「棒球交流邀請賽」簡化為單純開幕儀式，主要是透過賽事、球迷互動及演唱會，讓更多市民走進球場，讓重新開放的棒球場真正活絡起來。

林彥甫表示，教育處於本月10日上網招標「新竹市立棒球場棒球交流賽暨開幕活動委託專業服務案」，預算3000萬元，預計10月5日決標。然而，這筆款項並未編列在市府今年度的預算。據了解，教育處是挪用教育發展基金內來自「生生喝鮮乳」剩餘款及「推動基層運動選手訓練站」兩筆經費，因屬於基金內的預算調整，無須送議會審議或備查。

林彥甫說明，市府成立城市棒球隊的目的應是協助基層棒球發展，不該排擠既有的運動經費，結果市府卻挪用原定補助基層選手、聘專任教練的預算辦交流賽，這是本末倒置。

議員蔡惠婷認為，市府預計砸下3000 萬元舉辦棒球場開幕儀式，對比基層選手訓練資源的匱乏，這樣的預算編列太過奢糜。「基層運動選手訓練站」今年度編列7800萬元竟大幅賸餘2200萬元，若市府不願檢討審核標準是否過於嚴苛或給付額度早已脫離現實，明年卻繼續編列7800萬元，難道是要讓龐大預算再次大量剩餘？

議員廖子齊指出，3000萬元若用在球場本身，足以支應人工草皮多年的養護與耗材補充；用在基層，足以讓更多孩子有場地可以練球。一場預算來源有爭議的3000萬元開幕活動，顯示的不是市府重視棒球，是市府重視鏡頭。