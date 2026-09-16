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桃園八塊厝藝術村賣簡體字玩具惹議 文化局：已下架

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園八塊厝藝術村賣簡體字玩具惹議，文化局表示已請廠商已下架。聯合報系資料照
桃園八塊厝藝術村賣簡體字玩具惹議，文化局表示已請廠商已下架。聯合報系資料照

桃園市八塊厝民俗藝術村委外經營多年，不僅是桃園推廣閩南傳統精神與民俗文化重要據點，幾乎每年閩南文化節都從這裡起跑，但近日有民眾發現園區販賣的玩具都印簡體字，質疑商品來自大陸；文化局表示，已要求廠商下架商品，稍後會有完整說明。

八塊厝民俗藝術村位於八德區大湳森林公園內，建築是用早期保一總隊留下廳舍改建而成，已委外營運多年。文化局指出，藝術村將打造為閩南族群與在地鄉親的文化聚點，提供民俗藝文展演與創作平台，也結合藝術、科技與社區參與，成為桃園文化觀光新亮點，展現在地文化的深度與國際魅力。

不過，有民眾近日帶小孩去藝術村玩，原本以為園區會賣竹蜻蜓、竹蟬、竹槍、木劍或布袋戲手偶等古早味玩具，結果園內販售商品多是印著簡體字的玩具，價格還不便宜，質疑「台灣製的東西都沒有，完全不符合民俗藝術文化啊？都沒有台灣製的代表性的東西了嗎？」

文章引起廣大網友共鳴，有人覺得是大陸商品進貨便宜，也有人質疑商品安全堪憂，也有人認為此處已找不到台灣早期生活情懷，園區也失去傳統民俗文化精神。

文化局初步回應，已要求廠商下架商品，詳細理由稍後會進一步說明。

桃園八塊厝藝術村賣簡體字玩具惹議，文化局表示已請廠商已下架。聯合報系資料照
桃園八塊厝藝術村賣簡體字玩具惹議，文化局表示已請廠商已下架。聯合報系資料照

下架 文化局 玩具 藝術 桃園

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