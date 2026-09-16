告別硬邦邦！桃園長者圓夢計畫12週練肌力 樂齡族站起來不卡卡

不少長輩把散步當成主要運動，但隨著年齡增長，肌力與平衡能力下降，跌倒風險也隨之增加。桃園市體育局推動「長者圓夢計畫」，今年擴大至40班、逾800人，導入12週科學化訓練，從肌力到平衡全面鍛鍊。

「以前坐著要站起來，腳都硬邦邦的，現在非常靈活，坐下去馬上就能站起來！」參與社區運動課程十多年的宋阿嬤說，長期接受拉筋及各項體能訓練後，身體變得柔軟，精神也比以前好，還在課程中認識許多志同道合的朋友。

宋阿嬤不僅自己持續參加，更主動向鄰居及朋友分享運動的好處，號召更多長輩加入課程。對她而言，運動帶來的改變不只是身體更靈活，也讓原本的社區生活多了人際交流。

國立體育大學副校長陳光輝表示，長者要維持健康，除了日常活動，也需要系統性的科學運動訓練，依照身體狀況安排適當課程，才能針對肌力、柔軟度及身體功能進行改善。

運動指導教練陳家信指出，長者運動除了基礎肌力與柔軟度，平衡能力也是重要的一環，尤其跌倒可能造成骨折等傷害，因此課程特別安排單腳平衡訓練，以及利用椅子進行體重承載與穩定度訓練，讓長者在安全條件下逐步強化下肢及身體穩定性。

「長者圓夢計畫」採取循序漸進方式，規畫12週訓練課程，先以坐姿運動建立基礎，再逐步進入站姿訓練，並搭配彈力帶等簡易器材，讓長者依自身能力逐步增加訓練強度。

課程內容包括基礎體適能、肌力、肌耐力、柔軟度、敏捷度及防跌平衡等訓練，透過多面向的身體活動，協助長者維持日常生活所需的行動能力與自主性。

桃園市體育局表示，計畫首度於2025年推動後獲得參與長者肯定，今年進一步擴大規模至40個班級，預計吸引超過800名長者參與。課程也將全面導入功能性體適能檢測常模，透過課程前後測，以客觀數據了解長者經過12週訓練後的體能變化。

體育局指出，長者圓夢計畫並非單純鼓勵長輩增加活動量，而是透過專業師資、功能檢測及漸進式課程，讓運動內容更貼近長者實際需求，尤其針對肌力及平衡能力加強訓練，降低因身體功能退化而產生的跌倒風險。

體育局表示，未來將持續串聯國立體育大學、社區及醫療院所等資源，將高齡運動服務深入日常生活場域，並預計於今年底舉辦成果發表活動，呈現長者參與訓練後的成果，持續推動桃園高齡友善運動環境。

桃園市體育局攜手國立體育大學推動「長者圓夢計畫」，讓長輩站起身不再卡卡。圖／體育局提供

運動指導教練陳家信指出，長者運動除了基礎肌力與柔軟度，平衡能力也是重要的一環。圖／體育局提供

桃園推動「長者圓夢計畫」透過12週漸進式課程，從坐姿運動逐步進階至站姿訓練，搭配彈力帶等簡易器材，讓長者在安全的環境中循序提升運動能力。圖／體育局提供