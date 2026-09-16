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打造「第二護國神山」 桃園航空城闢載板專區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政昨在市政會議宣布，市府將在航空城產三第一期打造「載板專區」。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政昨在市政會議宣布，市府將在航空城產三第一期打造「載板專區」。記者朱冠諭／攝影

ＡＩ浪潮推升高階載板需求，桃園市長張善政昨在市政會議宣布，市府將在航空城產三第一期打造「載板專區」，初期規畫四十公頃，未來可擴大至近一百公頃，預計明年下半年進場整地，期許成為台灣「第二個護國神山」；行政院也表態支持，將協助解決產業用水需求。

張善政表示，桃園是全球ＰＣＢ產業重要聚落，每年產值達數千億元，占全台六成以上，近年ＡＩ快速發展，從ＡＩ伺服器、資料中心到車用電子，都帶動高階ＰＣＢ需求，相關業者回流及擴廠需求明顯。市府決定在航空城產三第一期用地規畫「載板專區」，當地拆遷戶陸續遷離中。

由於高階載板產業對水、電需求龐大，張善政指出，電力方面，市府將協助企業申請一六一kV特高壓用電，短期由既有變電所供電，長期則協調台電加速埔心、菓林變電所等建設，建構穩定電網；用水部分爭取提高自來水核配量，整合再生水、海水淡化水等多元水源。

張善政也提到，行政院昨上午召開航空城進度追蹤會議，已表態全力支持高附加價值的高階載板產業進駐航空城，並指定經濟部水利署為窗口，建立跨部會協調機制，依廠商建廠時程階段性調度自來水、再生水及海水淡化水，解決未來產業進駐最關鍵的供水問題。

航空城載板專區開發將採「分區施工、分區點交」，以利廠商進駐建廠。張善政說，市府已與台灣電路板協會、欣興電子、景碩科技等推動合作，預計十月廿日簽署ＭＯＵ，並提及有載板業者認為，專區設立後有機會成為台灣「第二個護國神山」，帶動ＡＩ產業發展。

航空城 張善政 護國神山

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