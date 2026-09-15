邱臣遠再追打竹北辯論戰 轟吳旭智閃躲、曾聖凱沒準備好

竹北市長選戰辯論攻防延燒，民眾黨邱臣遠團隊今再點名國民黨吳旭智、民進黨曾聖凱，批吳旭智以「不用重複爭論」回應，是面對財政檢驗心虛閃躲；曾聖凱稱仍要聆聽、準備市政，則是「政策都還沒準備好」，並宣布持續邀兩人公開辯論。

邱臣遠昨公開向吳旭智、曾聖凱下戰帖，要求3人針對竹北市政、財政等議題同台公開辯論。吳旭智回應，財政立場已表達清楚，現在更重要的是處理通學、交通、高中增班等市民每天面對的問題；曾聖凱則表示，目前專注未來市政議題，持續透過街頭宣講、市場拜訪與市民活動聆聽民意。

邱臣遠團隊今也批兩名對手面對公共政策檢驗的態度，邱臣遠競選團隊發言人黃心愉指出，吳旭智稱「立場已清楚、不用重複爭論」，但針對普發1萬元政策所需經費及財源問題，市民至今看不到完整財務試算。

黃心愉質疑，若依其估算，普發1萬元需支出約22億元，對竹北財政影響甚鉅，吳旭智卻未說明財源從何而來，反而將公開檢驗稱作「重複爭論」，批評這是「心虛閃躲」。

針對曾聖凱，黃心愉則說，同樣提出普發1萬元政策，如今面對財源質疑，卻表示目前重點仍是聆聽市民聲音、未來會更投入市政準備，讓他質疑「連最基本的預算收支都還沒算明白，就急著開支票」，認為這反映政策準備不足。

黃心愉進一步批評，一名參選人遇到政策檢驗就閃躲，另一名參選人則連政策準備都還未完成，如何讓市民安心託付，並將今天定義為兩名對手「逃避竹北市政辯論的第一天」。

黃心愉強調，公開辯論邀請仍持續有效，希望吳旭智、曾聖凱能正面回應，針對財政及市政議題提出具體說明，共同接受竹北市民公開檢驗。