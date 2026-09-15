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桃市輔導青創鏈結產業 智穎智能TaipeiPLAS接單與攜手全立發拓展市場
桃園市青年事務局協助新創團隊加速技術落地及拓展市場，其中智穎智能公司（Moldintel）在TaipeiPLAS 2026台北國際塑橡膠工業展，表現AI智慧製造成果，獲多家客戶訂單累計達700萬元，更與國內大型射出成型機製造商全立發機械簽約合作，雙方將推動AI智慧控制技術與射出成型設備整合，爭取國內外更多市場。
青年局長侯佳齡表示，桃園擁有完整的製造業產業聚落，也是台灣智慧製造發展的重要基地，青年局持續透過創業輔導、產業媒合、市場驗證及國際鏈結等多元資源，協助新創團隊從技術研發走向市場商業化。這次智穎智能於專業產業展取得訂單，並與大型機械設備業者深度合作，正是桃園新創鏈結產業資源，以創新技術協助傳統製造業轉型升級的具體成果。
智穎智能在TaipeiPLAS展出新一代智慧控制器「Moldinteller」，搭載「RoboMolding AI智慧射出成型控制服務」，透過AI即時分析製程數據，自動進行參數優化及製程調整，協助業者縮短試模時間提升生產效率，並降低對資深技術人員經驗的依賴，將傳統製造經驗逐步轉化為數位化智慧製造能力。現場還設置實機展示，具體呈現AI技術導入射出成型製程的應用。
智穎智能執行長張詠翔感謝青年局提供創業資源、產業鏈結及市場拓展機會，協助團隊持續推進技術商品化，參與TaipeiPLAS展不僅取得訂單，也與全立發簽訂商務合作合約，代表AI智慧射出成型技術已獲得充分的市場驗證，未來團隊將持續深耕AI智慧製造，從桃園出發，拓展至更多國內外應用場域。
TaipeiPLAS 2026台北國際塑橡膠工業展」自今（115）年9月15日至19日於台北南港展覽館1館舉行，智穎智能於1樓J0502攤位展出新一代智慧射出成型解決方案。
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