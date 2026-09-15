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桃市輔導青創鏈結產業 智穎智能TaipeiPLAS接單與攜手全立發拓展市場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
智穎智能執行長張詠翔（右）介紹新一代智慧控制器「Moldinteller」。圖／桃園市青年事務局提供
智穎智能執行長張詠翔（右）介紹新一代智慧控制器「Moldinteller」。圖／桃園市青年事務局提供

桃園市青年事務局協助新創團隊加速技術落地及拓展市場，其中智穎智能公司（Moldintel）在TaipeiPLAS 2026台北國際塑橡膠工業展，表現AI智慧製造成果，獲多家客戶訂單累計達700萬元，更與國內大型射出成型機製造商全立發機械簽約合作，雙方將推動AI智慧控制技術與射出成型設備整合，爭取國內外更多市場。

青年局長侯佳齡表示，桃園擁有完整的製造業產業聚落，也是台灣智慧製造發展的重要基地，青年局持續透過創業輔導、產業媒合、市場驗證及國際鏈結等多元資源，協助新創團隊從技術研發走向市場商業化。這次智穎智能於專業產業展取得訂單，並與大型機械設備業者深度合作，正是桃園新創鏈結產業資源，以創新技術協助傳統製造業轉型升級的具體成果。

智穎智能在TaipeiPLAS展出新一代智慧控制器「Moldinteller」，搭載「RoboMolding AI智慧射出成型控制服務」，透過AI即時分析製程數據，自動進行參數優化及製程調整，協助業者縮短試模時間提升生產效率，並降低對資深技術人員經驗的依賴，將傳統製造經驗逐步轉化為數位化智慧製造能力。現場還設置實機展示，具體呈現AI技術導入射出成型製程的應用。

智穎智能執行長張詠翔感謝青年局提供創業資源、產業鏈結及市場拓展機會，協助團隊持續推進技術商品化，參與TaipeiPLAS展不僅取得訂單，也與全立發簽訂商務合作合約，代表AI智慧射出成型技術已獲得充分的市場驗證，未來團隊將持續深耕AI智慧製造，從桃園出發，拓展至更多國內外應用場域。

TaipeiPLAS 2026台北國際塑橡膠工業展」自今（115）年9月15日至19日於台北南港展覽館1館舉行，智穎智能於1樓J0502攤位展出新一代智慧射出成型解決方案。

智穎智能與國內大型射出成型機製造商全立發機械廠簽訂商務合作合約。圖／桃園市青年事務局提供
智穎智能與國內大型射出成型機製造商全立發機械廠簽訂商務合作合約。圖／桃園市青年事務局提供

智穎智能執行長張詠翔介紹產品。圖／桃園市青年事務局提供
智穎智能執行長張詠翔介紹產品。圖／桃園市青年事務局提供

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