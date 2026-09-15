苗栗寺廟、企業合捐6.3公噸白米 嘉惠造橋鄉弱勢家庭與長照據點

苗栗縣造橋鄉雲水寺與當地知名冠軍建材公司，攜手發揮愛心，共同捐贈總計6300公斤（6.3公噸）優質白米，今天舉辦捐贈儀式及分送作業，愛心物資將分送造橋鄉內弱勢家戶及社區長照關懷據點，傳遞社會正能量。

造橋鄉公所指出，雲水寺位於錦水村長期熱心地方公益，此次慷慨捐出4980公斤白米。為使物資效益最大化，其中1020公斤直接提供給錦水村在地弱勢戶與長照據點；其餘3960公斤則捐交公所統一統籌，將關懷範圍擴大至全鄉需要扶助的家庭。

在地上市企業冠軍建材則捐贈1320公斤白米，該批物資規劃專用於造橋、平興、豐湖、大西及錦水等5個社區長照關懷據點，為長者日常共餐添糧加菜，讓長輩吃得健康又開心。

公所表示，十分感謝雲水寺與冠軍建材的慷慨善舉，充實了地方社福資源，堪稱公私協力照顧弱勢的典範。公所定會秉持公開透明、物盡其用原則迅速發送，將帶著溫度的善款與物資，傳遞至鄉內弱勢家戶與社區長照關懷據點，為地方注入滿滿的正能量。