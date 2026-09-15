港星鄭伊健拍片場地吹熄燈號？張善政親回：絕對會做下去

桃園市定古蹟「桃園忠烈祠暨神社文化園區」OT委外營運多年，近期因營運合約到期、廠商不續約傳熄燈，地方民眾惋惜，網路也有聲音批評市府扼殺文化；市長張善政今強調園區「絕對會做下去」，民眾不用擔心。

「桃園忠烈祠暨神社文化園區」因保有完整日式建築聞名，地方多簡稱桃園神社或忠烈祠，港星鄭伊健、陳小春等人曾為電影「黃金兄弟」來此取景，每年歲末敲鐘祈福也成另類跨年儀式，但近日OT廠商退出營運，網路傳出神社吹熄燈號，不少人覺得惋惜，議員于北辰今天在議會總質詢也關心神社未來發展；副市長蘇俊賓回應，神社未來暫由民政局管理，10月、11月和12月的活動都會持續辦，歡迎大家繼續來這裡玩。

張善政則說，他最近去了很多趟日本，深深覺得日本文化很有內涵。桃園神社文化園區絕對會做下去，只是未來營運方式可能會有所改變。

張善政指出，桃園許多園區場館OT委外經營，合約簽5年，但2年就解約，原因出在財務沒有辦法支撐，而場館OT出去，廠商能夠賺錢，市府就沒事，這種想法也過於理想，有必要檢討。神社文化園區會由民政局收回管理一陣子，後續再研議OT或勞務委託方式經營，未來評估營運成效的指標也不會單從人潮多寡或營業額高低評估，會將其公共利益部分納入烤羊。