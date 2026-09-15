桃園路邊停車格全面智慧化 APP繳費、查空位將可一次搞定

桃園市2萬2000個路邊汽車停車格推動智慧化收費，市長張善政今在市政會議表示，原訂年底前完成的工程已提前2個多月完成，民眾可透過APP掌握停車、繳費，行動支付使用率也從2024年的25％增至31.5％；市府預計明年初再整合即時空位資訊，協助駕駛快速找車位。

張善政表示，過去路邊停車主要仰賴人工巡場、開立紙本停車單，如今全市2萬2000個路邊汽車收費停車格均已完成智慧化設備建置，其中約4200格導入智慧停車柱，其餘透過地磁等設備掌握車格使用情形，智慧停車柱也可自動辨識車牌、計算停車時間，減少人工開單需求。

張善政指出，智慧化後，民眾停車不必再等待紙本繳費單，可直接透過手機行動支付APP輸入車牌繳費，目前共有11家線上支付業者提供服務。行動支付比例已從2024年的25％提高至31.5％，超商繳費比例從過去約5成降至4成以下，顯示民眾使用行動支付繳停車費的習慣逐漸建立。

張善政提到，智慧停車不只提升繳費便利性，市府也能即時掌握每個停車格是否有車停放。交通局接下來將進一步整合車格使用資訊，預計明年初上線即時停車空位資訊系統，未來駕駛前往市府或市區特定地點前，就能先查詢周邊哪些路段空位較多，減少繞路找車位的時間及油耗。

考量部分長者或民眾不熟悉手機APP，張善政表示，市府仍設置9處服務據點提供人工協助，並透過宣導影片、停車柱操作說明等方式，協助市民熟悉新的停車方式，不會因智慧化而排除傳統服務。隨桃園人口及車輛持續增加，市府也會持續闢建停車空間。