快訊

聯合社慶邀台積電營運長米玉傑赴台大開講 現場爆滿學弟妹熱情參與

台中榮總廠商無照代開刀風暴…2神經外科名醫收公關費 今均判緩刑

熱話題／死刑爭議再起！繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新竹縣美術館籌備處揭牌 工程即將招標、2030年開館

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，預計2030年完工啟用。記者郭政芬／攝影
新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，預計2030年完工啟用。記者郭政芬／攝影

新竹美術館籌備處今天舉行揭牌典禮，正式宣告美術館建設及營運籌備工作邁入嶄新階段，並由秘書長李安妤兼任籌備處主任，將於未來將整合縣府行政量能，從行政組織建構、軟硬體整合、跨局處資源協調到未來營運規畫，全面推進新竹縣美術館籌建工作。新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，預計2030年完工啟用。

新竹縣長楊文科表示，美術館不僅是一座文化建築，更是展現城市精神與地方文化自信的重要公共場域。新竹縣擁有深厚的客家文化底蘊、蓬勃的藝術創作能量及全國領先的科技產業，美術館未來應充分結合這些優勢，成為串聯藝術、科技、教育及社區參與的重要平台。期許籌備處在李安妤主任帶領下，穩健掌握工程品質與期程，並同步展開人才培育、典藏研究、展覽策畫及公共服務等軟體籌備，讓美術館從興建階段就開始與城市及縣民建立連結。

李安妤行政歷練完整，具備跨領域協調及重大建設推動經驗，曾任文化局長、民政處長，並歷任中科管理局專門委員。 

該基地預計串聯鄰地三福宮土地公廟、東興圳景觀公園廊道及年底即將啟用的竹縣立總圖書館，整合藝文園區規畫，創造新的藝術、文化及觀光新地標，總經費達21億。

李安妤表示，籌備處揭牌不是工作的起點，而是將既有規畫轉化為具體行動的重要里程碑。目前新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，希望在2030年能夠如期如質的完工，後續除持續落實工程進度、品質及經費控管，也將提前部署未來開館所需的組織、人力、營運制度與專業資源，促使建築工程與營運籌備能夠同步推進、彼此銜接。

李安妤進一步指出，未來的新竹縣美術館將不只是典藏與展示藝術作品的場所，更要成為一座面向未來、連結地方並鼓勵全民參與的公共美術館。館舍定位將立足新竹在地文化特色，結合科技城市優勢，發展數位藝術、科技藝術及跨域創作，同時重視地方藝術研究、客家文化傳承、藝術教育與社區共創，逐步建立具有新竹辨識度的美術館品牌。

新竹縣美術館籌備處今天舉行揭牌典禮，正式宣告美術館建設及營運籌備工作邁入嶄新階段。記者郭政芬／攝影
新竹縣美術館籌備處今天舉行揭牌典禮，正式宣告美術館建設及營運籌備工作邁入嶄新階段。記者郭政芬／攝影

秘書長李安妤行政歷練完整，具備跨領域協調及重大建設推動經驗，曾任文化局長、民政處長，並歷任中科管理局專門委員。 這次兼任籌備處主任。記者郭政芬／攝影
秘書長李安妤行政歷練完整，具備跨領域協調及重大建設推動經驗，曾任文化局長、民政處長，並歷任中科管理局專門委員。 這次兼任籌備處主任。記者郭政芬／攝影

新竹縣 新竹 美術館

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拚全台最大會展中心！台中水湳2期啟動 串聯1、2期總展攤達4460個

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

國泰世華連續9年支持全國油畫展 一同見證50屆里程碑

竹市明年青年政策再升級 高虹安推「青年三箭」

相關新聞

桃園路邊停車格全面智慧化 APP繳費、查空位將可一次搞定

桃園市2萬2000個路邊汽車停車格推動智慧化收費，市長張善政今在市政會議表示，原訂年底前完成的工程已提前2個多月完成，民眾可透過APP掌握停車、繳費，行動支付使用率也從2024年的25％增至31.5％；市府預計明年初再整合即時空位資訊，協助駕駛快速找車位。

影／新竹縣美術館籌備處揭牌 工程即將招標、2030年開館

新竹縣美術館籌備處今天舉行揭牌典禮，正式宣告美術館建設及營運籌備工作邁入嶄新階段，並由秘書長李安妤兼任籌備處主任，將於未來將整合縣府行政量能，從行政組織建構、軟硬體整合、跨局處資源協調到未來營運規畫，全面推進新竹縣美術館籌建工作。新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，預計2030年完工啟用。

影／打造最強鋼鐵防護 桃竹苗3501扶輪社合贈大千醫院3400組防護面罩

新竹中央扶輪社、苗栗中央扶輪社、福德扶輪社、竹南扶輪社、頭份創世紀扶輪社、中壢中央扶輪社、中興扶輪社為感謝第一線醫護人員默默守護民眾健康的無私奉獻，今天舉辦「鋼鐵防護 英雄相挺─3501地區扶輪社挺醫護打造最強防線」捐贈3400組結合工業設計與醫療防護概念的防護面罩給大千綜合醫院，盼以高科技裝備為醫護人員打造最強護盾，守護大苗栗地區健康防線。

莊競程出招拚夜經濟 英國達人秀火舞團10月新竹免費演出

曾登上英國達人秀的「即將成真火舞團」將來新竹！民進黨新竹市長參選人莊競程今宣布，10月2日晚間邀團隊在舊慈雲路夜市免費演出「神火百藝」，並喊出發展「夜經濟」，盼以藝文活動帶動商圈人潮與消費。

網傳無家者滯留中壢圖書館 桃市府允諾：將強化巡查

近日有網友在Threads反映，桃園市中壢圖書館有「無家者」長時間停留，部分個案影響環境衛生及閱覽品質，引發熱議。不少民代關切也發起會勘，盼市府加強管理，同時維護閱讀環境。桃園市立圖書館回應，將強化巡查勸導，針對有需要的個案會同社會局協助安置、就醫。

桃園捷運青線現勘 串聯市區、蘆竹大竹及青埔 市府拚加速審查

桃園市政府推動串聯桃園市區、蘆竹大竹及青埔的捷運青線，目前正進行可行性研究審查。交通部鐵道局昨邀集行政院工程會、交通部及桃市府現勘沿線路廊、場站節點現況。捷工局長劉慶豐說，透過現勘可提升中央與地方溝通效率，期許中央加速審議，市府會全力配合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。