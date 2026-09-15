影／新竹縣美術館籌備處揭牌 工程即將招標、2030年開館

新竹縣美術館籌備處今天舉行揭牌典禮，正式宣告美術館建設及營運籌備工作邁入嶄新階段，並由秘書長李安妤兼任籌備處主任，將於未來將整合縣府行政量能，從行政組織建構、軟硬體整合、跨局處資源協調到未來營運規畫，全面推進新竹縣美術館籌建工作。新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，預計2030年完工啟用。

新竹縣長楊文科表示，美術館不僅是一座文化建築，更是展現城市精神與地方文化自信的重要公共場域。新竹縣擁有深厚的客家文化底蘊、蓬勃的藝術創作能量及全國領先的科技產業，美術館未來應充分結合這些優勢，成為串聯藝術、科技、教育及社區參與的重要平台。期許籌備處在李安妤主任帶領下，穩健掌握工程品質與期程，並同步展開人才培育、典藏研究、展覽策畫及公共服務等軟體籌備，讓美術館從興建階段就開始與城市及縣民建立連結。

李安妤行政歷練完整，具備跨領域協調及重大建設推動經驗，曾任文化局長、民政處長，並歷任中科管理局專門委員。

該基地預計串聯鄰地三福宮土地公廟、東興圳景觀公園廊道及年底即將啟用的竹縣立總圖書館，整合藝文園區規畫，創造新的藝術、文化及觀光新地標，總經費達21億。

李安妤表示，籌備處揭牌不是工作的起點，而是將既有規畫轉化為具體行動的重要里程碑。目前新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，希望在2030年能夠如期如質的完工，後續除持續落實工程進度、品質及經費控管，也將提前部署未來開館所需的組織、人力、營運制度與專業資源，促使建築工程與營運籌備能夠同步推進、彼此銜接。

李安妤進一步指出，未來的新竹縣美術館將不只是典藏與展示藝術作品的場所，更要成為一座面向未來、連結地方並鼓勵全民參與的公共美術館。館舍定位將立足新竹在地文化特色，結合科技城市優勢，發展數位藝術、科技藝術及跨域創作，同時重視地方藝術研究、客家文化傳承、藝術教育與社區共創，逐步建立具有新竹辨識度的美術館品牌。

新竹縣美術館籌備處今天舉行揭牌典禮，正式宣告美術館建設及營運籌備工作邁入嶄新階段。記者郭政芬／攝影