竹市公費HPV疫苗巡迴開打 逾5900名學生受惠

新竹市府持續推動國中生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種政策，115年度第1劑校園巡迴接種即日起啟動，由專業醫護團隊進駐竹市20所公私立國中辦理接種服務。市府說，今年市府更進一步擴大公費接種對象，凡具本國國中學籍的國二學生，不分性別與國籍，皆納入公費接種範圍，預估將有5900餘名學生受惠，讓每一名在竹市就讀的學生，都能享有平等的健康照護與防癌保障，共同建構更完善的校園健康防護網。

市長高虹安表示，市府規畫辦理校園HPV疫苗巡迴接種，透過校園集體施打方式提升疫苗接種率，並減輕家長請假帶孩子往返醫療院所的負擔。此外，市府也特別商請新竹國軍醫院專業醫療團隊深入校園辦理衛教講座，並發放衛教手冊及接種同意書，協助學生及家長充分了解疫苗相關資訊，提醒家長與學生於接種前務必詳閱相關內容後，再行簽署同意書。

衛生局表示，接種HPV疫苗有助於預防多種與HPV感染相關的癌症及疾病，過去許多人誤以為只有女性需要接種，但HPV感染不分性別，除與女性常見的子宮頸癌有關外，也可能導致頭頸癌、口咽癌等疾病。

因此，男性接種HPV疫苗同樣重要，不僅能降低自身感染相關疾病的風險，也有助於減少病毒傳播，共同守護彼此健康。防癌絕非女性單打獨鬥，男性積極接種HPV疫苗同樣刻不容緩，期盼透過校園接種服務，讓青少年及早建立防護力，為未來健康奠定良好基礎。

衛生局指出，要有效降低HPV感染及相關疾病風險，可從「3道防線」共同建立健康防護網。第一道防線是維持規律運動、充足睡眠及遠離菸、檳、酒等良好生活型態，並建立正確的安全性行為觀念；第二道防線是依疫苗仿單建議完成HPV疫苗接種；第三道防線則是女性定期接受子宮頸抹片檢查。市府全面推動國二學生公費接種HPV疫苗，把握青少年建立免疫保護力的黃金時期，落實「預防勝於治療」，從校園扎根健康觀念，營造安心宜居的健康城市。

今年度公費HPV疫苗接種對象為114學年度入學的國二學生，第1劑校園接種期程自即日起至10月上旬，將由專業醫護團隊巡迴新竹市20所公私立國中辦理接種；第2劑則預計於明年3月至4月安排接種。若學生因故無法於校園接種，可於限定期限內持學校健康中心或衛生局開立的補接種通知單及相關文件，並攜帶健保卡，至新竹市13家合約院所完成補接種。

衛生局提醒， 接種當天現場會先量測體溫，請學生於接種前主動告知個人病史或特殊狀況，經醫師綜合評估適宜後再行施打；完成接種後請在原地休息至少15分鐘再離開。若出現注射部位紅腫、疼痛、暈眩、頭痛等常見不適，請立即告知現場醫護人員；返家後若發生嚴重或非預期的不良反應，請儘速前往醫療機構診治。