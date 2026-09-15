快訊

聯合社慶邀台積電營運長米玉傑赴台大開講 現場爆滿學弟妹熱情參與

台中榮總廠商無照代開刀風暴…2神經外科名醫收公關費 今均判緩刑

熱話題／死刑爭議再起！繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市公費HPV疫苗巡迴開打 逾5900名學生受惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府持續推動國中生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種政策，115年度第1劑校園巡迴接種即日起啟動，由專業醫護團隊進駐竹市20所公私立國中辦理接種服務。圖／新竹市府提供
新竹市府持續推動國中生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種政策，115年度第1劑校園巡迴接種即日起啟動，由專業醫護團隊進駐竹市20所公私立國中辦理接種服務。圖／新竹市府提供

新竹市府持續推動國中生公費人類乳突病毒（HPV疫苗接種政策，115年度第1劑校園巡迴接種即日起啟動，由專業醫護團隊進駐竹市20所公私立國中辦理接種服務。市府說，今年市府更進一步擴大公費接種對象，凡具本國國中學籍的國二學生，不分性別與國籍，皆納入公費接種範圍，預估將有5900餘名學生受惠，讓每一名在竹市就讀的學生，都能享有平等的健康照護與防癌保障，共同建構更完善的校園健康防護網。

市長高虹安表示，市府規畫辦理校園HPV疫苗巡迴接種，透過校園集體施打方式提升疫苗接種率，並減輕家長請假帶孩子往返醫療院所的負擔。此外，市府也特別商請新竹國軍醫院專業醫療團隊深入校園辦理衛教講座，並發放衛教手冊及接種同意書，協助學生及家長充分了解疫苗相關資訊，提醒家長與學生於接種前務必詳閱相關內容後，再行簽署同意書。

衛生局表示，接種HPV疫苗有助於預防多種與HPV感染相關的癌症及疾病，過去許多人誤以為只有女性需要接種，但HPV感染不分性別，除與女性常見的子宮頸癌有關外，也可能導致頭頸癌、口咽癌等疾病。

因此，男性接種HPV疫苗同樣重要，不僅能降低自身感染相關疾病的風險，也有助於減少病毒傳播，共同守護彼此健康。防癌絕非女性單打獨鬥，男性積極接種HPV疫苗同樣刻不容緩，期盼透過校園接種服務，讓青少年及早建立防護力，為未來健康奠定良好基礎。

衛生局指出，要有效降低HPV感染及相關疾病風險，可從「3道防線」共同建立健康防護網。第一道防線是維持規律運動、充足睡眠及遠離菸、檳、酒等良好生活型態，並建立正確的安全性行為觀念；第二道防線是依疫苗仿單建議完成HPV疫苗接種；第三道防線則是女性定期接受子宮頸抹片檢查。市府全面推動國二學生公費接種HPV疫苗，把握青少年建立免疫保護力的黃金時期，落實「預防勝於治療」，從校園扎根健康觀念，營造安心宜居的健康城市。

今年度公費HPV疫苗接種對象為114學年度入學的國二學生，第1劑校園接種期程自即日起至10月上旬，將由專業醫護團隊巡迴新竹市20所公私立國中辦理接種；第2劑則預計於明年3月至4月安排接種。若學生因故無法於校園接種，可於限定期限內持學校健康中心或衛生局開立的補接種通知單及相關文件，並攜帶健保卡，至新竹市13家合約院所完成補接種。

衛生局提醒， 接種當天現場會先量測體溫，請學生於接種前主動告知個人病史或特殊狀況，經醫師綜合評估適宜後再行施打；完成接種後請在原地休息至少15分鐘再離開。若出現注射部位紅腫、疼痛、暈眩、頭痛等常見不適，請立即告知現場醫護人員；返家後若發生嚴重或非預期的不良反應，請儘速前往醫療機構診治。

新竹市府持續推動國中生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種政策，115年度第1劑校園巡迴接種即日起啟動，由專業醫護團隊進駐竹市20所公私立國中辦理接種服務。圖／新竹市府提供
新竹市府持續推動國中生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種政策，115年度第1劑校園巡迴接種即日起啟動，由專業醫護團隊進駐竹市20所公私立國中辦理接種服務。圖／新竹市府提供

HPV 疫苗 公費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

小心HPV癌變潛在風險 高血糖加肥胖雙重夾擊 醫：男性更要當心

10月開打！流感疫苗再升級 強化保護力

一鍵通報、智慧防疫 竹市東區衛生所打造校園傳染病雲端防疫網

民團籲補足三缺口 簡化接種流程

相關新聞

桃園路邊停車格全面智慧化 APP繳費、查空位將可一次搞定

桃園市2萬2000個路邊汽車停車格推動智慧化收費，市長張善政今在市政會議表示，原訂年底前完成的工程已提前2個多月完成，民眾可透過APP掌握停車、繳費，行動支付使用率也從2024年的25％增至31.5％；市府預計明年初再整合即時空位資訊，協助駕駛快速找車位。

影／新竹縣美術館籌備處揭牌 工程即將招標、2030年開館

新竹縣美術館籌備處今天舉行揭牌典禮，正式宣告美術館建設及營運籌備工作邁入嶄新階段，並由秘書長李安妤兼任籌備處主任，將於未來將整合縣府行政量能，從行政組織建構、軟硬體整合、跨局處資源協調到未來營運規畫，全面推進新竹縣美術館籌建工作。新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，預計2030年完工啟用。

影／打造最強鋼鐵防護 桃竹苗3501扶輪社合贈大千醫院3400組防護面罩

新竹中央扶輪社、苗栗中央扶輪社、福德扶輪社、竹南扶輪社、頭份創世紀扶輪社、中壢中央扶輪社、中興扶輪社為感謝第一線醫護人員默默守護民眾健康的無私奉獻，今天舉辦「鋼鐵防護 英雄相挺─3501地區扶輪社挺醫護打造最強防線」捐贈3400組結合工業設計與醫療防護概念的防護面罩給大千綜合醫院，盼以高科技裝備為醫護人員打造最強護盾，守護大苗栗地區健康防線。

莊競程出招拚夜經濟 英國達人秀火舞團10月新竹免費演出

曾登上英國達人秀的「即將成真火舞團」將來新竹！民進黨新竹市長參選人莊競程今宣布，10月2日晚間邀團隊在舊慈雲路夜市免費演出「神火百藝」，並喊出發展「夜經濟」，盼以藝文活動帶動商圈人潮與消費。

網傳無家者滯留中壢圖書館 桃市府允諾：將強化巡查

近日有網友在Threads反映，桃園市中壢圖書館有「無家者」長時間停留，部分個案影響環境衛生及閱覽品質，引發熱議。不少民代關切也發起會勘，盼市府加強管理，同時維護閱讀環境。桃園市立圖書館回應，將強化巡查勸導，針對有需要的個案會同社會局協助安置、就醫。

桃園捷運青線現勘 串聯市區、蘆竹大竹及青埔 市府拚加速審查

桃園市政府推動串聯桃園市區、蘆竹大竹及青埔的捷運青線，目前正進行可行性研究審查。交通部鐵道局昨邀集行政院工程會、交通部及桃市府現勘沿線路廊、場站節點現況。捷工局長劉慶豐說，透過現勘可提升中央與地方溝通效率，期許中央加速審議，市府會全力配合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。