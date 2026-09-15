影／打造最強鋼鐵防護 桃竹苗3501扶輪社合贈大千醫院3400組防護面罩

新竹中央扶輪社、苗栗中央扶輪社、福德扶輪社、竹南扶輪社、頭份創世紀扶輪社、中壢中央扶輪社、中興扶輪社為感謝第一線醫護人員默默守護民眾健康的無私奉獻，今天舉辦「鋼鐵防護 英雄相挺─3501地區扶輪社挺醫護打造最強防線」捐贈3400組結合工業設計與醫療防護概念的防護面罩給大千綜合醫院，盼以高科技裝備為醫護人員打造最強護盾，守護大苗栗地區健康防線。

苗栗副縣長賴香伶出席見證，對扶輪社集結社會大眾愛心、拋磚引玉挺醫護的善舉表達高度肯定，並感謝大千醫院團隊長期作為苗栗醫療樞紐的無私奉獻。

大千院長徐千剛代表全體醫護表達深切感謝。他表示，大千是苗栗縣首家重度級急救責任醫院，長期肩負苗栗縣重症與急救醫療重任，第一線醫護同仁常需長時間配戴防護裝備，但傳統面罩容易造成壓痛或行動受限，這次捐贈的防護面罩不僅具備防霧、防菌效果，雙層頭帶與曲線人體工學設計，更是貼心切中醫護人員的實際需求。感謝扶輪社用科技與溫暖，給予醫療團隊最實質的防護力量，也感謝苗栗縣政府長期給醫護團隊的支持與鼓勵。

賴香伶致詞指出，醫護人員是守護鄉親健康的「超級英雄」，在第一線高壓、高風險環境中，優質且舒適的防護裝備是確保醫療量不中斷的關鍵。非常感謝扶輪社展現深厚的社會責任，將這批兼具高科技與舒適度的高規格面罩送到苗栗。

扶輪社3501地區總監何川澤表示，電影的「鋼鐵人」用科技保護世界，現實生活中的醫護人員是用專業與性命守護民眾。這次捐贈的防護面罩獲得國家專利認證，採用高穩定性、耐高低溫且機械強度大的耐候性PET基材，搭配防霧防菌膜與優異的可見光透光率，解決傳統面罩易起霧、視線受阻的問題，讓醫護人員在診療時視野始終保持清晰透亮。除防護力，更貼心考量長時間配戴的快適度，面罩特別採「雙層頭帶」專利設計，能有效分散臉部壓力，大幅減輕長時間值勤的負擔；同時導入人體工學「曲線設計」，讓醫護人員在轉頭或進行各項醫療處置時靈活順暢、不卡脖，兼顧高效防護與舒適便利。

徐千剛表示，這批「鋼鐵級」專利防護面罩將立即投入第一線臨床單位使用，感謝扶輪社與縣府攜手支持，帶來頂級物資，振奮全體醫護人員士氣。

3501地區扶輪社挺醫護打造最強防線，今天捐贈3400組結合工業設計與醫療防護概念的防護面罩給大千綜合醫院。記者胡蓬生／攝影

3501地區扶輪社挺醫護打造最強防線，今天捐贈3400組結合工業設計與醫療防護概念的防護面罩給大千綜合醫院，賴香伶副縣長、扶輪社來賓及大千團隊共同合影。圖／大千醫院提供