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桃園天成醫院攜手地方創生 打造富岡優質失智友善示範社區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園天成醫院、衛生局及友善組織有信心打造富岡成為優質友善失智症社區。圖／天成醫院提供
桃園天成醫院、衛生局及友善組織有信心打造富岡成為優質友善失智症社區。圖／天成醫院提供

桃園市天成醫院在楊梅區富岡推動失智友善示範社區，連日與「富富小山岡」舉辦國際失智月相關活動，經由醫療、社區、文化及公共安全多元跨域合作，提升民眾對失智症的理解，讓失智友善真正融入社區，成為支持失智者與照顧家庭的重要力量。

天成醫院副院長黃郁超表示，院方與在地友善組織配合國際失智月，規畫「富岡老街・記憶時光機」走讀活動，希望翻轉民眾對失智症的認識，讓大家了解失智不只是疾病，更是家庭與社區共同面對的議題。天成醫院過去一直關注富岡社區照護，今年與市府和友善組織在富岡首度推動失智友善示範社區，醫院把在楊梅各區域推動六年的經驗帶入富岡，透過培育失智友善天使及友善組織，建立支持患者與照顧者的社區力量，富岡是充滿人情與愛心的地方，期盼大家攜手打造優質失智友善示範社區。

   

醫師何競輝說明，推動失智友善社區的核心，在於居民、環境與組織，而最重要的關鍵是「凝聚」，大家共同參與，才能讓友善照護真正融入富岡居民的日常生活。他分享自己20多年前便投入失智症領域，長期關注失智患者及家庭的照護需求，深信醫療不能只停留在醫院，更應走進社區、深入在地。何競輝強調透過醫療、社區與居民攜手合作，建立彼此支持的友善網絡，相信在大家共同努力下，富岡未來一定能發展成為更具特色、更優質的失智友善社區。

衛生局主秘陳玉澤表示，推動失智友善社區的核心工作，在於建立社區民眾自己照顧自己的共照理念，需要醫院、有善組織、公所、里長及更多在地力量加入，讓失智長輩能在熟悉的生活環境獲得支持。陳玉澤舉例新北平溪「不老長智村」經驗，指出透過社區與店家共同參與，成功掌握失智長輩資料並建立友善網絡。富岡具備地方創生、醫療及社區等多元資源，尤其天成醫院在這裡深耕，相信共同努力，一年內可逐步打造失智友善社區典範。

天成醫院和地方友善組織在福岡規畫國際失智症月系列活動。圖／天成醫院提供
天成醫院和地方友善組織在福岡規畫國際失智症月系列活動。圖／天成醫院提供

富岡是楊梅區純樸小鎮，老街保有早期建築。圖／天成醫院提供
富岡是楊梅區純樸小鎮，老街保有早期建築。圖／天成醫院提供

桃園 醫院 失智症

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