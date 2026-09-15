快訊

老翁搭北捷重摔頭撞地…目擊者質疑拆扶手不顧安全 蔣萬安說話了

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園新住民語文開班數4連霸 市府：推全年聘期保障教師權益

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園115學年度新住民語文共開設2308班，開班數連續4年居全國第一，新住民語文教學支援老師留用率也超過9成。圖為新住民語文說故事暨歌謠競賽。圖／桃園市教育局提供
桃園115學年度新住民語文共開設2308班，開班數連續4年居全國第一，新住民語文教學支援老師留用率也超過9成。圖為新住民語文說故事暨歌謠競賽。圖／桃園市教育局提供

桃園新住民語文教育持續擴大，115學年度全市共開設2308班，新住民語文開班數連續4年居全國第一，教學支援老師留用率也超過9成。桃園市教育局表示，今年首度實施教學支援老師全年聘期，將寒暑假納入聘任期間，讓勞健保不中斷，希望兼顧學生受教權及教學人員工作保障。

教育局長劉仲成表示，桃園新住民人數雖非全國最多，但透過開排課機制及師資支持，讓新住民語文課程穩定開設。連續4年開班數全國第一，不只是數字上的成果，更代表對孩子受教權的保障，希望透過新住民語文教育，讓學生除了學習不同語言，也能理解不同文化、尊重差異，培養跨文化溝通能力。

教育局表示，為降低教學支援老師跨校授課的困難，市府事先整合各校開課時間、校際交通及授課動線，規畫可實際執行的週課表，讓老師在選課前即可掌握整周教學安排，評估跨校移動及課程銜接，減少奔波及課務衝突。

此外，教育局也將指導學生競賽、參與資訊能力檢測及專業進修等項目納入積分，教師可依積分及選課規範爭取更多授課機會，盼讓專業投入與授課機會連結。教育局表示，目前桃園新住民語文教學支援老師留用率已超過9成，穩定師資除可減少學校重新媒合教師的負擔，也有助教師掌握教材、學生程度及校內需求，維持課程銜接。

在教師權益方面，桃園今年首度推動全年聘期，將寒暑假納入聘任期間，維持教學支援老師勞保及健保不中斷。教育局表示，過去放假期間涉及加退保及投保身分轉換，不僅增加行政作業，也可能出現保險銜接問題，全年聘期上路後，可降低相關風險，也讓教學支援老師在寒暑假期間仍維持基本保障。

新住民 桃園 教師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師荒開學首周9成教師超鐘點 教育部公布7措施：中央和地方共同努力

桃園平鎮國小校舍動土 張善政：9.5億元建校滿足就學需求

教團呼籲立法 保障教師離線權

開學日新北零星學校未聘足代理教師 透過跨校和退休人力暫解難題

相關新聞

影／打造最強鋼鐵防護 桃竹苗3501扶輪社合贈大千醫院3400組防護面罩

新竹中央扶輪社、苗栗中央扶輪社、福德扶輪社、竹南扶輪社、頭份創世紀扶輪社、中壢中央扶輪社、中興扶輪社為感謝第一線醫護人員默默守護民眾健康的無私奉獻，今天舉辦「鋼鐵防護 英雄相挺─3501地區扶輪社挺醫護打造最強防線」捐贈3400組結合工業設計與醫療防護概念的防護面罩給大千綜合醫院，盼以高科技裝備為醫護人員打造最強護盾，守護大苗栗地區健康防線。

莊競程出招拚夜經濟 英國達人秀火舞團10月新竹免費演出

曾登上英國達人秀的「即將成真火舞團」將來新竹！民進黨新竹市長參選人莊競程今宣布，10月2日晚間邀團隊在舊慈雲路夜市免費演出「神火百藝」，並喊出發展「夜經濟」，盼以藝文活動帶動商圈人潮與消費。

網傳無家者滯留中壢圖書館 桃市府允諾：將強化巡查

近日有網友在Threads反映，桃園市中壢圖書館有「無家者」長時間停留，部分個案影響環境衛生及閱覽品質，引發熱議。不少民代關切也發起會勘，盼市府加強管理，同時維護閱讀環境。桃園市立圖書館回應，將強化巡查勸導，針對有需要的個案會同社會局協助安置、就醫。

桃園捷運青線現勘 串聯市區、蘆竹大竹及青埔 市府拚加速審查

桃園市政府推動串聯桃園市區、蘆竹大竹及青埔的捷運青線，目前正進行可行性研究審查。交通部鐵道局昨邀集行政院工程會、交通部及桃市府現勘沿線路廊、場站節點現況。捷工局長劉慶豐說，透過現勘可提升中央與地方溝通效率，期許中央加速審議，市府會全力配合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。