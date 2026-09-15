桃園新住民語文開班數4連霸 市府：推全年聘期保障教師權益

桃園新住民語文教育持續擴大，115學年度全市共開設2308班，新住民語文開班數連續4年居全國第一，教學支援老師留用率也超過9成。桃園市教育局表示，今年首度實施教學支援老師全年聘期，將寒暑假納入聘任期間，讓勞健保不中斷，希望兼顧學生受教權及教學人員工作保障。

教育局長劉仲成表示，桃園新住民人數雖非全國最多，但透過開排課機制及師資支持，讓新住民語文課程穩定開設。連續4年開班數全國第一，不只是數字上的成果，更代表對孩子受教權的保障，希望透過新住民語文教育，讓學生除了學習不同語言，也能理解不同文化、尊重差異，培養跨文化溝通能力。

教育局表示，為降低教學支援老師跨校授課的困難，市府事先整合各校開課時間、校際交通及授課動線，規畫可實際執行的週課表，讓老師在選課前即可掌握整周教學安排，評估跨校移動及課程銜接，減少奔波及課務衝突。

此外，教育局也將指導學生競賽、參與資訊能力檢測及專業進修等項目納入積分，教師可依積分及選課規範爭取更多授課機會，盼讓專業投入與授課機會連結。教育局表示，目前桃園新住民語文教學支援老師留用率已超過9成，穩定師資除可減少學校重新媒合教師的負擔，也有助教師掌握教材、學生程度及校內需求，維持課程銜接。

在教師權益方面，桃園今年首度推動全年聘期，將寒暑假納入聘任期間，維持教學支援老師勞保及健保不中斷。教育局表示，過去放假期間涉及加退保及投保身分轉換，不僅增加行政作業，也可能出現保險銜接問題，全年聘期上路後，可降低相關風險，也讓教學支援老師在寒暑假期間仍維持基本保障。