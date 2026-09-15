莊競程出招拚夜經濟 英國達人秀火舞團10月新竹免費演出

曾登上英國達人秀的「即將成真火舞團」將來新竹！民進黨新竹市長參選人莊競程今宣布，10月2日晚間邀團隊在舊慈雲路夜市免費演出「神火百藝」，並喊出發展「夜經濟」，盼以藝文活動帶動商圈人潮與消費。

莊競程表示，即將成真火舞團由全國火舞比賽冠軍舞者創立，結合高難度火舞、舞蹈、戲劇與台灣民俗文化，曾登上英國達人秀國際舞台，也持續將台灣民俗元素融入火舞創作，發展出具有自身特色的火舞劇。

莊競程指出，此次特別邀請團隊來到新竹，將於10月2日晚間7時，在舊慈雲路夜市、龍山西路99號旁演出「神火百藝」，免費開放市民欣賞，希望讓市民不用遠赴外縣市，也能在新竹看到具國際水準與台灣特色的演出。

莊競程說，新竹市是一座年輕、有活力的城市，擁有世界級科技產業，也應有與之相稱的城市生活品質。新竹不只要適合工作，也要讓人喜歡生活，如何讓市民下班後願意留下來，讓年輕人、親子家庭擁有更多休閒選擇，是提升生活品質的重要一環。

他表示，未來若擔任市長，將大力支持藝文展演、特色市集及商圈活動，發展「夜經濟」，增加夜間活動多樣性，希望透過文化活動帶動人潮，再由人潮帶動商圈及在地消費，讓新竹不只有白天的產業動能，夜晚也能展現城市活力。

莊競程強調，他所提出的「幸福科技城」，談的不只是產業與建設，也包括市民每天實際感受到的生活品質。科技讓新竹具有產業競爭力，而城市是否宜居，也取決於工作之外能否提供豐富、多元的生活選擇，希望未來有更多優質藝文活動走進城市、貼近市民生活。