網傳無家者滯留中壢圖書館 桃市府允諾：將強化巡查

近日有網友在Threads反映，桃園市中壢圖書館有「無家者」長時間停留，部分個案影響環境衛生及閱覽品質，引發熱議。不少民代關切也發起會勘，盼市府加強管理，同時維護閱讀環境。桃園市立圖書館回應，將強化巡查勸導，針對有需要的個案會同社會局協助安置、就醫。

市議員魏筠昨在議會質詢指出，中壢圖書館是公共閱讀空間，近期確實有民眾反映有無家者停留在館內，研判可能與中壢車站周邊鐵路地下化等工程施工有關，原本在車站周邊活動的無家者，可能因環境改變而轉往圖書館等室內公共空間。

魏筠認為，圖書館原則應向所有民眾開放，但若有人長時間占用座位，或有衛生狀況實際影響他人使用，館方仍應適時介入。理解圖書館可能面臨第一線人力不足，建議參考其他公共場館作法，主動了解有需要民眾的狀況，若涉及社福、醫療或安置需求，可轉介相關單位協助。

市議員梁為超、黃崇真昨也安排相關單位會勘，決議增加圖書館駐衛警從一人增至二人，並請圖書館增列規約禁止穿拖鞋、身上飄散惡臭及攜帶食物入場，如違規二次以上，將依圖書館規約禁止進入圖書館內。同時也請社會局、區公所、中壢警分局掌握列管無家者名冊，並加強巡查協助。

桃園市立圖書館指出，市府重視環境衛生、座位使用及閱覽秩序，也重視無家者相關權益。對於占用座位、影響閱覽秩序或環境衛生等情形，將加強巡查並即時勸導，若發現有涉及安全或違法情形將通報警方協助。目前也與社會局合作，針對有需要的個案協助連結醫療、安置等福利資源。