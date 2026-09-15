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桃園捷運青線現勘 串聯市區、蘆竹大竹及青埔 市府拚加速審查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
交通部鐵道局邀集行政院工程會、交通部及桃市府現地會勘桃園捷運青線。圖／桃園市捷運工程局提供
交通部鐵道局邀集行政院工程會、交通部及桃市府現地會勘桃園捷運青線。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園市政府推動串聯桃園市區、蘆竹大竹及青埔捷運青線，目前正進行可行性研究審查。交通部鐵道局昨邀集行政院工程會、交通部及桃市府現勘沿線路廊、場站節點現況。捷工局長劉慶豐說，透過現勘可提升中央與地方溝通效率，期許中央加速審議，市府會全力配合。

捷工局指出，桃園捷運青線採輕軌系統，起點自桃園田徑場出發，行經桃園都市計畫區、蘆竹大竹地區，終點至青埔亞洲矽谷創新研發中心。全線約十五點七六公里，共規畫十二座高架車站及三座平面車站，預估可服務約七十萬人口。

交通部鐵道局為加速「桃園都會區大眾捷運系統青線可行性研究」審查，昨邀集行政院工程會、交通部及市府辦理現地會勘，由捷工局簡報整體計畫，並針對沿線路廊、場站規畫及重要轉乘節點說明，希望透過直接溝通，完整掌握地方發展及交通需求。

劉慶豐昨也親自參與現勘，他說，青線可行性研究報告已分別於今年二月及八月提報交通部審議，此次中央辦理現地會勘，可實際了解青線從桃園核心市區、蘆竹大竹地區一路至青埔高鐵特定區的發展現況，以及重要場站、轉乘節點規畫，有助釐清計畫推動過程中的相關議題。

劉慶豐指出，依目前規畫，青線未來可與捷運綠線、棕線、橘線、銀線、機場捷運及高鐵等軌道路線轉乘，攸關桃園整體交通建設及捷運路網發展，市府盼中央加速完成可行性研究審議，盡速進入綜合規畫階段。

捷運 桃園 青埔 都市計畫

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