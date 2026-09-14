黃瓊慧不滿被叫「綠營三寶」 凌濤曬三寶飯酸：你們是桃園寶藏

民進黨桃園市議員黃瓊慧今在議會總質詢時，不滿國民黨議員凌濤長期以「綠營三寶」形容她，直指自己感受到職場霸凌。對此，凌濤下午在臉書曬出「一碗三寶燒臘飯」反擊，稱若「綠營三寶」不好聽，「可以叫你們桃園寶藏」，並細數黃過往爭議事件，批評部分綠營議員問政屢屢翻車，才讓市民大開眼界。

凌濤表示，他頭一次聽到有民進黨籍民代對號入座，認為自己就是「三寶」。他平時忙於政策、願景、選民服務及監督市政，沒有時間理會「翻車仔」，但仍有幾個想法可以分享。

他說，自己在議會問政上，不是市長或任何局處的代言人，而是桃園市民的代言人，一向尊重市長、議長及市民智慧；對於市府局處螺絲鬆動或施政問題，持續檢驗與監督。接下來輪到他的總質詢，市府同樣必須上緊發條，因為這是代表市民的聲音。

凌濤直言，擔任民意代表應把握時間向各局處盤點數據、資料，透過總質詢及與局處溝通的機會，爭取有利桃園發展的政策，包括生生喝鮮乳延伸至國中、科技教育博物館及代理教師全聘期等。

但部分綠營議員上任後「翻車成為品牌」，包括看到施工告示出現簡體字後質疑市府，後來發現該路段屬交通部管轄的省道；另曾有女學生遭質疑吸毒，警方後續檢驗結果為陰性；以及批評市府二二八活動「流於形式」，活動流程卻與前市長鄭文燦任內相同等。

凌濤也說，綠營日前一方面質疑市立醫院排擠其他預算，另方面又反對市府與台大、清大合作推動科技教育博物館，這樣的表現「憑什麼值得市民尊重？」黃瓊慧不用在總質詢時浪費時間詢問市長張善政，「如果三寶不好聽，可以叫你們『桃園寶藏』。」