竹北普發1萬元掀財政攻防 藍綠回應了

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天舉行「落實財政紀律，竹北財政永續藍圖」政策記者會，並針對藍綠候選人接連拋出「普發1萬元」，邱臣遠質疑財源，並邀請藍綠候選人就竹北市政公開辯論。國民黨吳旭智回應，「還稅於民」是態度與目標，等年底上任後一定會謙卑聆聽代表會和全體市民的聲音，讓每一項承諾的政見都能具體實現。民進黨曾聖凱回應，以不排擠各項建設、兼顧財政為原則，並依當年度財政狀況依法編列預算。

吳旭智表示，在公所的財政收支平衡、代表會同意、市民有共識的前提下，「還稅於民」，這樣的精神是他所秉持的，沒有絲毫改變。

他主張，普發現金或投入建設，都應由市民透過公開透明機制決定。針對公車、溫水游泳池、運動設施等需求，未來可依「還稅於民」概念支應，透過參與式預算排定優先順序。「還稅於民」是目標，未來不論一次、分次普發，或在財政允許下加碼，都會聽取代表會及市民意見，落實政見。

吳旭智還說，竹北市每年歲入逾20億元，公共資源卻屢被用於首長形象包裝，從建物落款、宣傳品題字到各式活動，形同「私有化、政治化」。他強調，未來將把公帑用在市民最迫切需求，絕不成為個人包裝的金庫。

曾聖凱表示，市政財政不能單看現在帳上有多少餘額，竹北每年都有歲入，應以整體財政狀況來評估，他會以不排擠各項建設、兼顧財政為原則，並依當年度財政狀況依法編列預算。

過去竹北普發疫情紓困金6000元的同時，各項建設同樣持續推動，且建設相當卓越，有目共睹，市公所也積極向中央提出計畫，爭取建設經費。未來他會延續各項市政要繼續做、竹北進步建設不能停、財政要顧，也要讓竹北發展的成果回到市民身上。