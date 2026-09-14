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桃園啟動創投聯盟 16家創投助青創接軌市場

中央社／ 桃園14日電

桃園市長張善政今天出席「Meet桃園+大師開講暨創投聯盟啟動儀式」表示，市府推動桃青基金，首批串聯16家創投導入市場資金與專業投資能量，讓青創支持進一步鏈結投資與市場。

張善政致詞指出，桃園市具備完整產業聚落，市府將扮演資源整合平台，協助新創進入企業場域，從認識、合作到取得訂單，建立可持續的商業模式，不只是提供創業初期資源，更要協助團隊找到客戶、取得訂單，讓創新技術真正與市場接軌。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡表示，「桃青基金」將透過創投聯盟機制推動，聯盟資金來源為各創投所屬基金，首批已有16家創投加入。符合資格者須與青年局簽署合作備忘錄，合作期間為2年，並每年至少參與2場新創媒合或團隊徵選等活動。藉由市府累積的青創案源與創投專業評估，協助新創接觸資金，也提供創投發掘桃園優質團隊的整合平台。

青年局表示，桃園近年持續建構創業支持鏈，市長上任以來，青創基地已提供逾3700次創業諮詢、輔導逾500組團隊、完成逾900次商業媒合，並協助團隊取得逾新台幣10億元資金。預計10月邀集轄下9個青創據點、約50家新創及16家聯盟創投，透過1對1投資媒合及交流，持續提升新創與資本市場的實質鏈結。

青創 創投 桃園

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