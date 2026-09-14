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無家者長期停留中壢圖書館引熱議 桃市府允加強巡查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢圖書館近日被網友在Threads反映，館內有「無家者」長時間停留。市立圖書館回應，將強化巡查勸導，近日並會同社會局、衛生局及警察局聯合會勘、加強稽查。聯合報系資料照
桃園市中壢圖書館近日被網友在Threads反映，館內有「無家者」長時間停留。市立圖書館回應，將強化巡查勸導，近日並會同社會局、衛生局及警察局聯合會勘、加強稽查。聯合報系資料照

桃園市中壢圖書館近日被網友在Threads反映，館內有「無家者」長時間停留，部分情況影響環境衛生及閱覽品質。議員魏筠今在市議會總質詢關切，建議市府加強管理，在保障所有民眾使用公共空間權益下維護閱讀環境。桃園市立圖書館回應，將強化巡查勸導，近日並會同社會局、衛生局及警察局聯合會勘、加強稽查。

有網友近日在Threads發文反映，中壢圖書館有無家者長時間停留，部分個案因個人衛生等狀況，讓其他讀者感到困擾，貼文一出引發熱議。

魏筠指出，中壢圖書館是公共閱讀空間，近期確實有民眾反映相關情形，她研判可能與中壢車站周邊鐵路地下化等工程施工有關，原本在車站周邊活動的無家者，可能因環境改變而轉往圖書館等室內公共空間。

魏筠以鄰近的中壢藝術館為例，指出藝術館門口有人員管理，較少發生類似情況，其他大型圖書館也有不同程度的入場管理措施。她認為，圖書館原則上應向所有民眾開放，但若有人長時間占用座位，或有衛生狀況實際影響他人使用，館方仍應適時介入。

魏筠說，理解圖書館可能面臨第一線人力不足，建議參考其他公共場館作法，主動了解有需要民眾的狀況，若涉及社福、醫療或安置需求，可轉介相關單位協助，在維護閱讀品質的同時提供必要支持。

桃園市立圖書館回應，市府重視環境衛生、座位使用及閱覽秩序，也重視無家者相關權益。對於占用座位、長時間滯留、影響閱覽秩序或環境衛生等情形，將加強巡查並即時勸導，若未改善則依相關規定處理，涉及安全或違法情形則通報警方協助。

館方表示，目前已與社會局合作，針對有需要的個案協助連結醫療、安置等福利資源；近日也將會同社會局、衛生局及警察局，依遊民安置輔導自治條例進行聯合會勘及加強稽查，兼顧公共閱覽環境與無家者關懷。

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