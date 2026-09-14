竹市明年青年政策再升級 高虹安推「青年三箭」

新竹市府今舉辦「青年新勢力 新竹市青年政策成果暨願景記者會」，由市長高虹安向青年報告2023年至今年青年政策推動成果，並公布明年政策藍圖，以「挺夢想、助創業、拓視野」青年三箭全面升級青年政策，打造青年勇於築夢、實踐理想、接軌國際的發展舞台。

高虹安表示，市府盤點2023年至今年青年政策推動成果，其中，70項政策已有68項完成、2項持續推動，整體執行率達97%；明年青年政策將進一步從「提供資源」走向「陪伴青年實踐」，透過政策升級、資源整合及青年參與，讓更多青年想法真正落地。

高虹安說明，明年青年政策第一箭「挺夢想」將以「竹青大補帖｜挺你往前飛」為核心，持續擴大青年多元發展資源。AI領航青年數位工具補助總經費將加碼至600萬元；青年造風補助計畫規畫加碼350萬元，每案補助5萬元至50萬元，並持續結合學生社團、青年身心健康、好孕育兒、租屋及淨零綠領人才培育等措施，從學習、生活到職涯發展，陪伴青年在人生不同階段勇敢追夢。

高虹安指出，第二箭「助創業」將以「青創萬事屋｜幫你創到位」為政策概念，強化青年創業從「一個點」走向「一個生態系」。明年將擴充青創輔導業師團，導入法律、財會、政府資源、商業模式及科技產業市場趨勢等專業顧問，提供一對一創業輔導；並規畫成立「Hsinchu Startup Assembly」，透過定期聚會、專題短講、需求媒合及國際交流，串聯青年創業者、大專院校、研究團隊及企業資源，逐步打造具新竹特色的青年創業生態系，同時強化新創團隊海外參展支持，協助青年創業從新竹鏈結國際市場。

第三箭「拓視野」則以「青年遠征隊｜帶你闖世界」為核心，持續深化青年國際交流、透過公開遴選青年赴國外參訪、學生出國見習及參與「外交小尖兵」等多元管道，拓展青年國際視野。其中，明年將持續推動青年赴美國加州庫柏蒂諾姊妹市交流；同時結合國際觀光推廣及產業鏈結，規畫朝參與「東京國際食品展－台灣館」方向拓展，讓更多新竹青年及團隊有機會實際走向世界。

今記者會也邀請3名青年代表分享自身參與公共事務經驗，其中，第四屆青年事務委員會專家學者莊博文，同時是第三屆青年委員分享，他長期投入街舞、霹靂舞及青年公共參與，曾針對國際賽事、青年學生社團等議題參與提案，並多次投入市府青年活動及「WOW大風吹」主持工作，從自身專業出發參與城市青年事務，市府也給予非常多資源。

第四屆青年委員劉旻紜分享，她上任後曾經在市府提案中，建議月經平權等青年關注議題出發，市府收到提案後，也立即採納，在擔任青委期間，也多次代表市府參與教育部全國青年諮詢活動，今年更獲選赴美國亞利桑那州17天16夜國際交流計畫，加入青年委員會後，真正在公共參與平台上發聲也進一步走向國際，拓展國際視野。

高虹安補充，市府自2023年起持續強化青年政策，青年專責單位由青發科升級為青發中心，人力也從最初「1加2」擴增至超過10人的專責團隊，青年預算更由初期約1000多萬元增加至超過8000萬元，從組織、人力、預算到服務內容均持續擴大。

她說，展望2027年，市府將進一步加碼青年租屋補助至每年1萬元、AI青年數位工具補助總經費提高至600萬元，並支持青年新創團隊出國參展拓展國際市場；同時擴大青年事務委員會參與式提案及預算機制，讓青年意見真正進入市政。此外，市府也預計於東區世紀鑫城10至12樓打造青年暨青少年空間，提供直播、攝影棚、共享空間及相關設備，延續「挺夢想、助創業、拓視野」的青年政策精神，陪伴青年在夢想、創業及公共參與等面向持續發展。