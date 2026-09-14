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串聯桃園市區、蘆竹大竹、青埔 捷運青線今現勘拚加速審查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
交通部鐵道局今邀集行政院工程會、交通部及桃市府現地會勘桃園捷運青線，實地了解沿線路廊、場站及轉乘節點。圖／桃園市捷工局提供
交通部鐵道局今邀集行政院工程會、交通部及桃市府現地會勘桃園捷運青線，實地了解沿線路廊、場站及轉乘節點。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運路網持續擴張，規畫串聯桃園市區、蘆竹大竹及青埔的捷運青線，目前正進行可行性研究審查。交通部鐵道局今邀集行政院工程會、交通部及桃市府現地會勘，實地了解沿線路廊、場站及轉乘節點。市府表示，青線全長約15.76公里，規畫15座車站，盼能加速完成可行性研究審議，盡速進入綜合規畫階段。

捷工局表示，捷運青線採輕軌系統，起點自桃園田徑場出發，行經桃園都市計畫區、蘆竹大竹地區，終點至青埔亞洲矽谷創新研發中心，全線約15.76公里，共規畫12座高架車站及3座平面車站，預估可服務約18萬人口。

交通部鐵道局為加速「桃園都會區大眾捷運系統青線可行性研究」審查，今邀集行政院工程會、交通部及市府辦理現地會勘，由捷工局簡報整體計畫，並針對沿線路廊、場站規畫及重要轉乘節點說明，希望透過直接溝通，掌握地方發展及交通需求。

捷工局指出，青線主要目的是因應桃園都會核心、蘆竹大竹地區及青埔高鐵特定區發展，依目前規畫，沿線未來可與捷運綠線、棕線、橘線、銀線、機場捷運及高鐵等軌道路線轉乘。

捷工局長劉慶豐表示，青線可行性研究報告已分別於今年2月及8月提報交通部審議，此次中央辦理現地會勘，可實際了解青線從桃園核心市區、蘆竹大竹一路至青埔高鐵特定區的發展現況，以及重要場站、轉乘節點規畫，有助釐清計畫推動過程中的相關議題。

劉慶豐說，透過此次現勘也可提升中央與地方溝通效率，讓後續審查更加精準、順暢，青線攸關桃園整體交通建設及捷運路網發展，後續將全力配合中央審查程序。

青埔 捷運 桃園

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