防小花蔓澤蘭入侵火炎山自然保留區 首次企業自主發起「一天清除270公斤」

外來種小花蔓澤蘭逼近苗栗縣三義鄉火炎山自然保留區，地緣關係的裕隆汽車製造股份有限公司9月12日發起除蔓行動，今天公布一天清除270公斤小花蔓澤蘭，參與人員「從無到有」了解小花蔓澤蘭的危害性，進而動手除蔓，開心能為守護生態盡一分心力。

小花蔓澤蘭有「綠癌」之稱，林業保育署新竹分署盤點，火炎地區主要分布在自然保留區外圍、林緣，及山徑沿線等較開闊區域，2023年9月新竹分署曾與苗栗縣火炎山登山協會合作，在保留區山徑辦理小花蔓澤蘭及香澤蘭清除，共移除712公斤，今年9月12日則是首次由企業自主發起，公私協力除蔓。

裕隆汽車今天公布12日「淨山護林・永續同行」活動，共清除270公斤小花蔓澤蘭，裕隆汽車指出，裕隆汽車與火炎山有著深厚地緣連結，三義廠區保留的大面積林地，也是串聯周邊地景的重要生態廊道，除蔓活動號召裕隆汽車員工、供應商，及眷屬約百人投入。

行動前他們對小花蔓澤蘭認識不多，透過事先介紹，及登山協會志工帶領， 了解小花蔓澤蘭生長快速、繁殖力強的外來入侵植物，攀附並快速覆蓋其他植物阻隔陽光，影響光合作用，也有植物殺手稱號，對原生植群及森林生態造成威脅，雖然移除耗費人力與時間，但一袋袋的成果是有守護生態的意義。

新竹分署指出，小花蔓澤蘭通常在秋季進入開花、結實期，如果能在大量開花結實及種子成熟散布前完成清除，可以減少後續種子擴散，及來年再次大量萌生的機會，夏末到初秋是防治的重要時期，必須「連根拔除、妥善收集」，除了拔除根部，盡量將散落的藤蔓清除乾淨，並以塑膠袋或容器妥善裝盛，不要隨意棄置，以免造成二次擴散。

裕隆汽車製造股份有限公司9月12日發起「淨山護林・永續同行」活動，共清除270公斤小花蔓澤蘭。圖／裕隆汽車製造股份有限公司提供