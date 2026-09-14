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民眾黨質疑竹北財政失衡 市公所：12億還財於民、建設預算花在刀口上
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天政策記者會，提及竹北市庫3年累計賸餘減少近半，歲入超收卻連年短絀。對此，竹北市公所主秘陳家緯回應，2023年依法發放每人6000元紓困金，總計還財於民約12.07億元。至今年市庫餘絀降至12.1億元，扣除紓困金後，平均每年建設經費約1.95億元，公所預算皆花在刀口上。
竹北市公所主任秘書陳家緯表示，2022年市庫累積餘絀為31.9億元。當時考量疫情對在地經濟與民生的衝擊，市長鄭朝方於隔年依法發放每人6000元的紓困金，總計直接還財於民約12.07億元。至今年市庫餘絀為12.1億元，扣除紓困金後，平均每年建設經費約1.95億元。
陳家緯強調，公所預算皆花在刀口上，如豆仔埔公園地下2層停車場近5億（預計明年完工）、市東市西公園、縣福公園、新月沙灣聽海天台、汰換Led燈、3-6歲幼兒健安津貼4680萬、長輩健安津貼（健保補助）約1.1億等。
此外，許多非公所權管的事務也主動承擔，例如打造黃金通學線、優化中正東路地下道、補助新竹縣政府在竹北設置Ubike站點超過1.2億、以及天坑事件主動委託第三方檢測等。
陳家緯說，公所能完成如此多的建設成果，因積極爭取中央補助近10億元，包含豆子埔公園暨地下停車場工程（1.2億元）、市圖福德分館改善、人本通學步道、新庄橋（近1億元，預計明年完工）等，這些都兼顧財政健全，有福利、有建設、有餘裕、也有中央補助，打造竹北前進的健康正向環境。
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