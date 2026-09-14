民眾黨質疑竹北財政失衡 市公所：12億還財於民、建設預算花在刀口上

新竹市公共自行車YouBike持續擴大服務量能，新竹市府今舉行記者會，由市長高虹安宣布29處YouBike新站正式啟用，加上今年6月首波啟用的21處新站，今年已新增50處站點，提前達成年度擴站目標。另外，高虹安也宣布再加碼，預計今年底前再增設20處YouBike站點、增購450輛電輔車，屆時竹市YouBike站點將突破185處、公共自行車總量超過3000輛，讓YouBike深入住宅、校園、公園及各生活圈。

2026-09-14 11:56