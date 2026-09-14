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不滿被說「綠營三寶」 黃瓊慧控凌濤職場霸凌 張善政尷尬笑回

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市議員黃瓊慧。聯合報系資料照
民進黨桃園市議員黃瓊慧。聯合報系資料照

桃園市議會今進行市政總質詢時，民進黨議員黃瓊慧突然當著市長張善政面前點名國民黨議員凌濤，指凌濤多次以「綠營三寶」稱呼民進黨議員，她自認可能就是其中一人，直言遭到「職場霸凌」，卻苦無申訴管道。黃更頻頻追問張是否認同「三寶」說法，讓張數度尷尬笑，只能表示市府不便干涉議員言論，但會提醒凌濤注意質詢內容。

黃瓊慧一開始先從市府職場霸凌防治機制切入，詢問張善政，市府若遇到威脅、冒犯、羞辱、貶抑或孤立等行為，是否都有職場霸凌申訴及調查程序？張善政回應「對」。黃隨即話鋒一轉，直指「我要講的就是凌濤議員。」

黃瓊慧表示，民進黨議員只要對市政提出不同意見，凌濤就多次以「綠營三寶」稱呼、標籤化議員。她接著問張善政，「連你都不認同什麼叫做議會三寶這個詞彙吧？」張聽聞後露出尷尬笑容。

黃瓊慧繼續說，「我就是民進黨的議員，我也可能是他口中提到的綠營三寶之一」，凌濤憑什麼用這種貶義方式對議員同仁指教？她認為這不只是對議員工作不尊重，也是對桃園市議會不尊重，凌濤這樣是「做人失敗」。

黃瓊慧說，凌濤在外常稱可以一通電話向市長反映市政需求，甚至談到科教館設置地點等議題，提醒張善政「請不要讓凌濤當你的代言人」，也不要讓具有攻擊性的人在身邊，「民進黨不是什麼綠營三寶。」

張善政聽完後說，「我們不便去干涉說他的言論是怎麼樣」，黃瓊慧今天質詢凌濤一定看得到，「我會再提醒他」。黃瓊慧則強調質詢正在公開直播，「我在這邊就是在講凌濤，你為什麼要稱呼民進黨是三寶？你這就是沒有風度、不尊重自己的工作，連市長都不認同。」

張善政聞言再度露出尷尬笑容，回說「我會提醒他注意」，且議會還有議長這位大家長，他會將相關意見轉達。語畢，全場哄堂大笑。

民進黨議員魏筠稍後質詢時也接續聲援，直言若因市政推動不順，就把局處長稱為「三寶」、市長叫「大寶」，「你會高興嗎？我們也不高興嘛，對不對？」她強調市政應理性討論，「我們都是桃園的寶貝」，不應用貶義詞彙互貼標籤。

桃園市議員黃瓊慧（左）今在市政總質詢點名議員凌濤以「綠營三寶」稱呼民進黨議員，直言自己遭到「職場霸凌」，並當場追問市長張善政（右）是否認同相關說法，張一度露出尷尬笑容。圖／截自議會直播
桃園市議員黃瓊慧（左）今在市政總質詢點名議員凌濤以「綠營三寶」稱呼民進黨議員，直言自己遭到「職場霸凌」，並當場追問市長張善政（右）是否認同相關說法，張一度露出尷尬笑容。圖／截自議會直播

張善政 凌濤 黃瓊慧 職場霸凌 國民黨 民進黨

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