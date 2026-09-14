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竹北興隆路路燈更新 人行道雙階燈提升夜間休閒運動安全

中央社／ 新竹縣14日電

新竹縣竹北市公所今天表示，興隆路路燈汰換工程第2期完工，將「竹北燈」從興隆路三段延伸至五段，共設置58支；另在人行道新設近百盞雙階燈具，提升夜間行車及運動安全。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者，興隆路是竹北重要水岸道路，也是市民通勤及休閒運動路線，繼第1期完成興隆路一至三段路燈汰換後，第2期再延伸至五段，改善沿線夜間照明。

他指出，興隆路沿線有不少民眾夜間跑步，過去傳統高壓鈉燈照明較為昏暗，因此這次也針對人行道改善照明，導入高低不同雙階「音符燈」，共新設近百盞。

鄭朝方表示，雙階燈具分別照明車道及人行道，高處燈具提供車道照明，較低處燈具則投射人行空間，希望兼顧駕駛與行人夜間通行需求。

他說，雖興隆路非市公所管轄道路，仍編列預算推動照明改善，盼透過路燈汰換及人行道照明，提升水岸沿線夜間通行安全及公共空間品質。

竹北 人行道 鄭朝方

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