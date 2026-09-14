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竹市YouBike再增29站！今年50站達標 年底前再加碼20站、450輛電輔車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今舉行記者會，由市長高虹安宣布29處YouBike新站正式啟用，加上今年6月首波啟用的21處新站，今年已新增50處站點，提前達成年度擴站目標。記者王駿杰／攝影
新竹市府今舉行記者會，由市長高虹安宣布29處YouBike新站正式啟用，加上今年6月首波啟用的21處新站，今年已新增50處站點，提前達成年度擴站目標。記者王駿杰／攝影

新竹市公共自行車YouBike持續擴大服務量能，新竹市府今舉行記者會，由市長高虹安宣布29處YouBike新站正式啟用，加上今年6月首波啟用的21處新站，今年已新增50處站點，提前達成年度擴站目標。另外，高虹安也宣布再加碼，預計今年底前再增設20處YouBike站點、增購450輛電輔車，屆時竹市YouBike站點將突破185處、公共自行車總量超過3000輛，讓YouBike深入住宅、校園、公園及各生活圈。

高虹安表示，這次新增29處站點涵蓋曲溪市民活動中心（生命園區）、港北市民活動中心、載熙國小、南華國中、康樂公園、蟹仔埔公園、經國民主路口（果菜市場）及中隘等重要生活節點，持續擴大YouBike服務涵蓋範圍。

高虹安指出，她上任以來竹市已新增98處YouBike站點，加上年底前預計再增設20站，將正式突破「百站」里程碑；此外，年底再投入450輛電輔車後，屆時電輔車數量將突破1000輛，全市公共自行車總量超過3000輛，進一步提升整體服務量能。

高虹安呼籲，市民可多使用YouBike，今年一般車前30分鐘免費、電輔車前30分鐘僅10元，10月16日起敬老卡、愛心卡也將開放折抵YouBike使用費，希望透過站點、車輛及優惠政策同步擴充，讓更多市民養成使用公共自行車的習慣，串聯大眾運輸，打造更便利、節能減碳的城市交通環境。

微笑單車董事長劉麗珠表示，YouBike可作為大眾運輸「第一哩、最後一哩」的重要接駁工具，透過公共自行車與大眾運輸串聯，讓市民更便利地往返住家、工作及生活場域；目前竹市電輔車使用周轉率仍維持高檔，顯示市民對電輔車的需求相當旺盛，也期待市民多使用YouBike，讓公共自行車服務持續擴大，攜手打造更便利、現代化的城市交通環境。

市府交通處表示，市府自今年4月1日起實施「YouBike前30分鐘補助」政策後，市民騎乘意願明顯提升。今年5月單月使用次數達32萬790次，較4月成長22%，較去年同期成長65%，創歷年單月最高紀錄；其中，電輔車使用次數較去年10月大幅成長75%，一般車也成長44%，顯示市民對公共自行車及電輔車的需求持續增加，YouBike已逐漸成為市民日常短程移動的重要選擇。

YouBike電輔車上路後使用成效亮眼，此次29處新站皆依城市生活及交通需求進行布局，涵蓋校園、公園休閒及交通轉乘等場域，其中，校園生活圈站點可串聯校園與周邊住宅區，滿足通學、通勤及日常接駁需求；公園休閒場域站點則結合公園綠地與休閒空間，提供居民遊憩及短程移動選擇；交通節點站點則串聯主要道路及公共設施，強化通勤轉乘與生活交通服務，讓公共自行車更深入市民日常活動範圍。

新竹市府今舉行記者會，由市長高虹安宣布29處YouBike新站正式啟用，加上今年6月首波啟用的21處新站，今年已新增50處站點，提前達成年度擴站目標。記者王駿杰／攝影
新竹市府今舉行記者會，由市長高虹安宣布29處YouBike新站正式啟用，加上今年6月首波啟用的21處新站，今年已新增50處站點，提前達成年度擴站目標。記者王駿杰／攝影

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