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桃園好孕專車執行率僅5至7成 議員指司機接單誘因不足 市府允檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園「好孕專車」連兩年執行率偏低。市府表示，10月底將上線整合八大車隊的新平台，並透過獎勵及預撥制度提高司機接單意願。圖／市府提供
桃園「好孕專車」連兩年執行率偏低。市府表示，10月底將上線整合八大車隊的新平台，並透過獎勵及預撥制度提高司機接單意願。圖／市府提供

桃園好孕專車」連兩年執行率偏低，2024年僅51.24%，去年也只有70.95%。多位議員今質疑，孕婦叫不到車的癥結在於司機接單誘因不足及撥款流程不便，若未解決根本問題，恐難提升使用率。市長張善政表示，將持續檢討行政流程；婦幼局強調，將透過獎勵措施及預撥制度，提高司機接單意願。

桃園自2024年推出一生好運卡，補助孕產婦每胎9000元乘車金。市府2024年編列7267萬元，實際執行3724萬元，執行率51.24%；去年編列8000萬元，實際執行5647萬元，執行率70.95%。

議員黃家齊表示，好孕專車連兩年執行率偏低，市府應釐清究竟是預算高估，還是孕婦實際叫不到車。他指出，有孕婦反映，在相同時間、地點透過APP叫車，選擇一生好運卡付款時沒有司機接單，改用信用卡卻很快叫到車，顯示問題恐不只在叫車平台，司機接單誘因才是關鍵。

黃家齊也提到，尖峰時段、偏遠地區及短程訂單本就較難叫車，若司機接單後還須判斷孕婦資格、行程是否符合補助規定，又可能因行政疑義延後取得款項，更會降低接單意願。

議員黃瓊慧說，婦幼局為處理好孕專車爭議，多次在下班後與議員服務處及司機協調，她深深感謝，但也反映婦幼局人力吃緊，要求市府補足人力，避免影響政策執行。

張善政表示，好孕專車預算會盡量寬估，避免經費不足。目前孕婦叫車須逐家聯繫合作車隊，婦幼局預計今年10月底推出整合平台，一次將訂單派送八大車隊，應能改善叫車問題；而叫不到車可能與桃園計程車數量不足有關，市府將持續檢討。

婦幼局表示，新平台預計10月底前上線，整合八大車隊派單，並已推出車資提撥獎勵金、每月搭乘件數達標加碼獎勵等措施，讓司機接單「只賺不賠」。撥款採預撥制，每月依實際單量多退少補；針對服務費核銷爭議，9月9日已撥付第二批款項，其餘案件將儘速處理，未來也會把相關規定明訂於契約，並加強車隊及司機教育訓練，降低認定爭議。

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