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竹市20項政策施政滿意度破7成 社福政策滿意度近9成 交通市民最關注

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府公布最新施政滿意度調查，市府團隊整體施政滿意度達71.6%。圖／新竹市府提供
新竹市政府公布最新施政滿意度調查，市府團隊整體施政滿意度達71.6%。圖／新竹市府提供

新竹市長高虹安年底欲拼連任，市府今公布最新施政滿意度調查，整體施政滿意度達71.6%。調查結果顯示，涵蓋社會福利、婦幼照顧、教育校園、消防安全、環境永續、藝文及青年發展等面向，共有20項政策滿意度突破7成，其中10項更突破8成。其中，長者健保費補助、敬老卡及愛心卡點數提高至1200點、「好孕補助」及提高生育津貼滿意度均接近9成。

市府說，這次施政滿意度調查於今年9月2日至7日辦理市話訪問，共完成1078份有效樣本，訪問對象為設籍新竹市且年滿20歲的一般民眾；母體清冊採中華電信市內號碼簿，抽出號碼後再將尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。

高虹安指出，交通與公共建設則是市民最關注的政策面向。調查顯示，38.1%受訪者認為「交通狀況」是市府應優先發展的政策，居各項之首；行人安全改善成效滿意度達78.9%，「安心路平計畫」則為65.6%。市府近年持續推動道路及人行環境改善，去年新竹市行人死亡人數較前一年下降60%，交通安全改善幅度居全國第2名，未來也將持續針對市民反映的交通與道路問題加速改善。

針對市民高度關注的新竹市立棒球場，調查滿意度為54.2%。市府表示，改善工程已於日前竣工，並自8月20日起進入驗收階段。經國際權威認證機構Labosport外籍專家現場實測，人工草皮品質、衝擊減震及專項性能均符合契約及國際標準，垂直排水效能平均值更達契約標準10倍，強降雨測試亦未出現積水情形。市府將持續推進驗收及後續開放作業，並秉持「咎責與結算並行」原則，已對原違約統包商提起刑事告發及逾4億元民事求償，以具體改善成果回應市民期待。

高虹安說，社會福利與醫療方面，市府自今年第4季起，針對設籍新竹市且年滿65歲以上長者及55歲以上原住民，每月最高補助健保費826元，滿意度達87.7%；敬老卡及愛心卡點數自今年10月起由800點提高至1200點，獲87.6%市民肯定。育兒政策方面，市府明年推出「好孕補助」，每位孕婦最高補助2萬元，並將生育津貼由每胎3萬元提高至6萬元，滿意度達87.2%。此外，職場健康篩檢及口腔黏膜檢查滿意度達82.7%，顯示社福及健康政策獲得高度認同。

教育政策部分，市府自今年8月起推動國中小學營養午餐全面免費，並採用可溯源食材，滿意度達83.4%；今年11月起將國中生納入「生生好骨力」政策，每周可至合作通路領取指定乳品、豆漿或優酪乳，獲81.3%市民支持。另持續推動28校通學步道改善工程，目前24校完工、4校施工中，學生安全維護相關措施滿意度達80.3%，展現教育與護童政策全面破8成的優異表現。

消防及公共安全方面，市府首創將智慧生理監測設備導入火場救災，協助消防人員進入火場前掌握生理狀況，獲84.7%市民肯定；消防人員工作場域、訓練設施及職務宿舍環境改善，滿意度達82.0%；擴大老舊大樓消防設備補助則獲77.6%支持。

環境保護方面，市府今年5月至6月推出「2026新竹回收生活節」，鼓勵民眾將指定廢3C產品送至合作店家回收並兌換優惠，滿意度達80.3%；市府參與亞太永續行動獎獲1金4銀6銅佳績，獲76.7%市民肯定；另持續推動淨零綠生活與智慧治理，新增21處無人回收站，全市累積超過40處，智慧資源回收作為滿意度達73.8%，各項永續措施滿意度皆穩定站上7成大關。

警政治安方面，市府持續推動「AI巡防」與「識詐2.0」，運用科技提升治安與防詐能力，整體滿意度達74.9%；暑假期間執行「暑期青春專案」，獲75.4%市民支持，持續守護市民財產與人身安全。

新竹市政府完成最新施政滿意度調查，共有20項政策滿意度突破7成，其中10項更突破8成。圖／新竹市府提供
新竹市政府完成最新施政滿意度調查，共有20項政策滿意度突破7成，其中10項更突破8成。圖／新竹市府提供

高虹安 新竹 營養午餐 生育補助

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