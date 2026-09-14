水上救援分秒必爭 桃市消防新坡分隊偕同義消下水磨戰力

水域事故發生時，救援分秒必爭，平時訓練更是搶得黃金救援時間的關鍵。桃市消防局第三救災救護大隊新坡分隊特地選在崙坪埤塘辦理水域救援訓練，消防、義消人員實際下水操作救援器材，透過情境模擬強化應變能力與團隊默契。

分隊長鄧力嘉表示，這次訓練安排消防及義勇消防人員穿著激流救生衣下水，實際操作橡皮艇、魚雷浮標及拋繩袋等水域救援器材，並模擬民眾落水情境，從岸際救援、水上救援到現場人員分工逐一演練，藉由反覆操作熟悉救援流程及器材使用方式。

他也指出，水域救援環境複雜且具有高度危險性，救援人員除了必須熟悉各項救援技能，更應重視自身安全及團隊合作。消防人員與義消共同訓練，可提前建立救援默契，遇到水域事故時提升整體救援效率。

三大隊大隊長吳家豪則說，定期訓練是提升基礎救災戰力的必要項目，希望藉由此次水域訓練持續精進消防及義消人員救援技能，爭取事故發生後的黃金救援時間。

消防局也提醒，民眾從事水域活動時應選擇安全水域，若發現有人溺水，應立即撥打119求援，切勿貿然下水救人，以免自身陷入危險，增加救援難度。

桃園市消防局第三大隊新坡分隊在崙坪埤塘進行水域救援訓練，實際操作橡皮艇、魚雷浮標及拋繩袋等水域救援器材。圖／桃園市消防局提供

新坡分隊在崙坪埤塘進行水域救援訓練，實際操作橡皮艇、魚雷浮標及拋繩袋等水域救援器材。圖／桃園市消防局提供

新坡分隊在崙坪埤塘進行水域救援訓練，實際操作橡皮艇、魚雷浮標及拋繩袋等水域救援器材。圖／桃園市消防局提供