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星期評論／買票斷送政治清明 選民三思

聯合報／ 本報記者范榮達

苗栗地檢署最近公布這屆地方公職人員五項選舉，共發出檢舉賄選獎金多達一七七九萬三七五○元，「數字會說話」且還有黑數，賄選成風絕不是「必要之惡」，甚至恐造成劣幣驅逐良幣的惡性循環，考驗檢警調打擊量能及選民智慧，共創乾淨選舉與公平性。

根據法務部鼓勵檢舉妨害選舉要點，因檢舉查獲賄選案，非六都的地方選舉，縣市長選舉每案最高獎金五百萬元、縣市議員選舉二百萬元，鄉鎮市長、代表及村里長選舉五十萬元；舉報對象得票數須達門檻，另預備賄選則發給二分之一獎金。

苗檢最近公布四年前的地方選舉，共發出檢舉賄選獎金一七七九萬三七五○元，賄選刑事判決一九七人有罪確定，九人當選無效，其中，議員一人，代表六人，村里長二人。總獎金以最低獎金五十萬元計算，推估達三百五十多件。

數字會說話！許多選民都有感，政壇人士也不意外，稱這僅冰山一角，還有更多賄選未被檢舉或查獲成黑數，這也不是苗栗縣獨有，但有些參與選舉者仍認為這是「必要之惡」「不買票不會選舉」，甚至買票不一定當選，不買票一定落選。

雖選舉與做生意不盡相同，但「殺頭的生意有人做，賠錢的生意無人做」，選民要三思，就曾有靠賄選當選的民意代表，選民拜託服務吃了閉門羹。此外，買票選上恐形成惡性循環，迷信賄選有用，導致瀰漫不良選風，造成有能力、有抱負、有心為民服務的人為之卻步，扭曲民主政治「選賢與能」本意。

地方選舉今年十一月二十八日投票，苗檢公布這屆查察賄選成績單，民事部分有九人當選無效確定，刑、民事雙管齊下，具有宣示意義。整合警調等單位全力打擊遏阻賄選，最重要的是選民不要把買票當福利，一票五百元或一、二千元的代價，可能斷送四年的政治清明，更助長賄選歪風。

政治 賄選 苗栗

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