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桃園送聖蹟祭典傳承150年 副市長蘇俊賓：世代傳承惜字文化永流傳

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭送聖蹟祭典傳承150年。記者鄭國樑／攝影
龍潭送聖蹟祭典傳承150年。記者鄭國樑／攝影

桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往龍潭區，參加客家文藝季－龍潭送聖蹟祭典，並表示龍潭聖蹟亭已有150年歷史，送聖蹟的文化傳承至今，已是重要文化資產，這次還有幼兒園參加學習珍惜知識、文字，讓文化意涵代代相傳。

蘇俊賓指出，龍潭聖蹟亭是桃園重要文化場域，在台灣敬字、惜字文化傳承上更具特殊地位，素有「北龍潭、南美濃」之稱。聖蹟亭興建時，地方上鄧觀奇、鄧瓊鳳（鄧雨賢家族）參與，期間因道路拓寬面臨保存危機，在鍾肇政、黃永松與妻子李南華等文人奔走才能保存，並在文史工作者、學者與各界守護下，延續龍潭深厚的人文底蘊。

蘇俊賓說，惜字亭文化、送聖蹟文化不僅是重要的客家文化，更是客家族群以自己的奉獻與努力，最原汁原味保留了華人傳統的主流文化。而已經流傳千年的十殿閻王圖，第三殿描繪以代表惜字的聖蹟亭為善，對比糟蹋文字的惡，警醒世人敬重、愛惜文字。另外，文化局、客家局合作，啟動龍潭聖蹟亭及送聖蹟文化資產調查研究，期盼進一步梳理歷史脈絡、祭典儀式及文化價值，申請登錄為市定民俗 ，讓地方特色的文化傳統持續傳承。

客家局表示，龍潭聖蹟亭建於1875年，至今仍完整保留清代建築格局，並延續請神、安座、奏樂、獻酒進饌、讀祝文及送字紙灰入流水等傳統古禮，延續客家敬字傳統。今年客家文藝季以「恁字SAY漫遊趣」為主題，串聯文學、地方與生活，邀請民眾走進龍潭客庄，感受文字與文化交會的風景。

今日包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、客家事務局長范姜泰基、龍潭導覽協會理事長徐鳳園都出席活動。

龍潭送聖蹟祭典邀請幼童參加讓文化能傳承。記者鄭國樑／攝影
龍潭送聖蹟祭典邀請幼童參加讓文化能傳承。記者鄭國樑／攝影

蘇俊賓強調送聖蹟儀式祭典世代傳承讓惜字文化永流傳。記者鄭國樑／攝影
蘇俊賓強調送聖蹟儀式祭典世代傳承讓惜字文化永流傳。記者鄭國樑／攝影

龍潭送聖蹟按古禮舉行。記者鄭國樑／攝影
龍潭送聖蹟按古禮舉行。記者鄭國樑／攝影

蘇俊賓 傳承 桃園

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