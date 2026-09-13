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鄭朝方邀陳冠宇、拍謝少年 9月20日新月沙灣旋轉木馬海洋音樂會登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所規畫一連兩周獻給市民朋友及音樂愛好者的秋日音樂饗宴。圖／竹北市公所提供
竹北市公所規畫一連兩周獻給市民朋友及音樂愛好者的秋日音樂饗宴。圖／竹北市公所提供

竹北市公所規畫一連兩周獻給市民朋友及音樂愛好者的秋日音樂饗宴，首先登場的是9月20日「新月沙灣聽海天台 旋轉木馬浪漫海洋音樂會」，邀請到海上鋼琴師陳冠宇、廖培鈞與「拍謝少年」，以竹北海岸線最新崛起的浪漫地景「聽海天台」作為自然海景舞台。

​竹北市長鄭朝方表示，本次音樂會採「雙舞台」概念，分別在天台與廣場，打破傳統演出形式。遠看像躍出海面的白鯨、近看像優雅豎琴的聽海天台，這次特別以天台為舞台，由知名古典鋼琴家陳冠宇與廖培鈞化身為海上鋼琴師，精彩演繹樂音，讓流暢琴音與天台的豎琴意象、海浪聲相互輝映，譜出一場天地間的「雙琴合奏」。

​新月廣場則由「拍謝少年」壓軸登場，帶來近一小時的熱力演出。代表作「出巡」、「暗流」、「兄弟沒夢不應該」等經典曲目皆收錄於本次歌單中。從優雅古典到台語搖滾的跨界撞擊，完美展現竹北海岸多元豐富的文化包容力。

​當天特別企畫「白色Dress Code」，民眾只需身著全身白色系列衣著到場，即可兌換限定好禮（數量有限，換完為止）；現場同時設有夢幻海岸旋轉木馬供民眾體驗。

​活動亦同步結合永續環保理念，推出「回收有禮」，民眾攜帶指定回收物（如鋰電池、高壓容器、廢乾電池），或是現場淨灘拾撿海廢，並攜帶身分證件，可兌換生活好禮，每人一次，邀請大家在享受音樂與海景之餘，以實際行動共同守護美麗的新月沙灣環境。

​「新月沙灣聽海天台 浪漫海洋音樂會」於9月20日登場，「回收有禮」與海岸旋轉木馬於下午2時30分開辦，音樂會則於下午3時30分開始。緊接在9月26日將於市東與市西公園之間廣場舉辦「盛事傳奇三天王演唱會」，活動更多詳細資訊請關注臉書。

​「新月沙灣聽海天台 浪漫海洋音樂會」於9月20日登場。圖／攝影家許釗滂提供
​「新月沙灣聽海天台 浪漫海洋音樂會」於9月20日登場。圖／攝影家許釗滂提供

​竹北市長鄭朝方表示，本次音樂會採「雙舞台」概念，分別在天台與廣場，打破傳統演出形式。圖／攝影家許釗滂提供
​竹北市長鄭朝方表示，本次音樂會採「雙舞台」概念，分別在天台與廣場，打破傳統演出形式。圖／攝影家許釗滂提供

鄭朝方 陳冠宇 少年

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