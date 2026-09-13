竹市9月底啟動柴橋路老舊側溝改善工程 高虹安：強化城市防汛韌性

為持續強化防災減災基礎建設，提升道路排水效能及市民通行安全，新竹市政府積點易積淹水路段，推動排水設施改善。針對市民關心的柴橋路積淹水問題，養護工程處已完成「新竹市柴橋路排水溝改善工程」設計及招標作業，預計9月底進場施工，投入逾237萬元經費，改善全長約38.3公尺老舊側溝，提升雨水排放及路面截水能力，降低豪雨期間積淹水風險。

市長高虹安表示，近年極端氣候加劇，短延時強降雨頻繁發生，城市排水系統面臨更大的挑戰。市府持續從「預防」角度出發，針對易積淹水及排水設施老舊路段進行盤點與改善。柴橋路是串聯市區與周邊社區的重要道路，考量既有側溝設施老舊、部分側溝破損且淤積，豪雨期間容易出現排水不及及局部積水情形，因此市府將相關路段列為優先改善對象，透過工程手段強化排水效能，提升道路防汛韌性，讓市民行得更安全、住得更安心。

高虹安說明，本次改善工程總長度為38.3公尺，核心在於「溝渠清淤」與「結構更新」。施工團隊將全面整修此路段的舊有側溝，確保地表逕流能迅速宣洩。同時，針對現存老舊、破損或易滑的舊式水溝蓋，也將全面汰換為高強度效果的場鑄溝蓋板與鍍鋅格柵，提升暴雨時的進水與路面截水效能，並降低行車打滑通行風險。

高虹安指出，本項工程預計9月底開工，開工之日起預計於45個工作天內竣工。施工期間若有局部車道縮減或交通管制，請行經柴橋路的用路人減速慢行，並配合現場交維人員指揮。感謝市民朋友的體諒與配合，市府將秉持「如質、如期、安全」原則，為地方打造更完善、安全的道路排水環境。