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伊絲碧媞贈桃園高頂復康巴士 長期捐物資予安家實物銀行顧弱勢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
伊絲碧媞國際公司贈桃園市政府高頂福康巴士和安家實物銀行物資照顧弱勢。圖／社會局提供
伊絲碧媞國際公司贈桃園市政府高頂福康巴士和安家實物銀行物資照顧弱勢。圖／社會局提供

桃園市伊絲碧媞國際公司長年投身社會公益，連日在桃園會展中心舉辦年度活動，並捐贈一輛高頂復康巴士及沐浴露600罐，市價合計逾358萬元。

社會局表示，這是伊絲碧媞自2020年起第5度高額挹注桃園市社福資源，副市長王明鉅昨日代表接受高頂復康巴士和物資，肯定伊絲碧媞長期關懷社會的表現，同時回贈復康巴士模型獎座及感謝獎牌，向伊絲碧媞表達誠摯的謝意。

社會局說明，桃園市身心障礙者已逾9萬人，中重度以上身障者5萬多人，復康巴士搭乘需求逐年提高，去年度的服務成長率為4.36%，感謝伊絲碧媞和其他團體、市民個人的愛心與付出，提供身障者舒適的搭乘環境，共同打造宜居友善的城市。

社會局長陳寶民說，除交通工具外，伊絲碧媞在民生物資的捐贈也不遺餘力，2024年曾贈洗髮露與沐浴露各400罐，今年要再贈物資前，特別問社會局需求和調查，因此捐贈600罐沐浴露，這批物資後續將經由安家實物銀行各分行社工評估後，發給生活貧困戶或近貧家庭，以符合資源最大效益。社會局表示，公部門力量有限，透過結合民間團體及企業資源，能創造資源最大效益，歡迎有意捐贈者撥安家實物銀行專線（03）3350628，或「做好事公益平台」參與捐贈。

伊絲碧媞總經理陳睿紳強調，企業真正的成功不只是成長，更是有能力時願意回饋社會，伊絲碧媞每一公益的力量，都來自所有「伊家人」的努力，夥伴們的支持，才能讓愛持續擴大，幫助更多人。創辦人劉依淳表示，伊絲碧媞自創立以來，不僅推動美麗與健康產業發展，更希望透過長期公益行動，讓企業成長與社會關懷同步前行。

副市長王明鉅肯定伊絲碧媞長期投入社會公益的表現。圖／社會局提供
副市長王明鉅肯定伊絲碧媞長期投入社會公益的表現。圖／社會局提供

復康巴士 巴士 實物銀行

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