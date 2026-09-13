伊絲碧媞贈桃園高頂復康巴士 長期捐物資予安家實物銀行顧弱勢

桃園市伊絲碧媞國際公司長年投身社會公益，連日在桃園會展中心舉辦年度活動，並捐贈一輛高頂復康巴士及沐浴露600罐，市價合計逾358萬元。

社會局表示，這是伊絲碧媞自2020年起第5度高額挹注桃園市社福資源，副市長王明鉅昨日代表接受高頂復康巴士和物資，肯定伊絲碧媞長期關懷社會的表現，同時回贈復康巴士模型獎座及感謝獎牌，向伊絲碧媞表達誠摯的謝意。

社會局說明，桃園市身心障礙者已逾9萬人，中重度以上身障者5萬多人，復康巴士搭乘需求逐年提高，去年度的服務成長率為4.36%，感謝伊絲碧媞和其他團體、市民個人的愛心與付出，提供身障者舒適的搭乘環境，共同打造宜居友善的城市。

社會局長陳寶民說，除交通工具外，伊絲碧媞在民生物資的捐贈也不遺餘力，2024年曾贈洗髮露與沐浴露各400罐，今年要再贈物資前，特別問社會局需求和調查，因此捐贈600罐沐浴露，這批物資後續將經由安家實物銀行各分行社工評估後，發給生活貧困戶或近貧家庭，以符合資源最大效益。社會局表示，公部門力量有限，透過結合民間團體及企業資源，能創造資源最大效益，歡迎有意捐贈者撥安家實物銀行專線（03）3350628，或「做好事公益平台」參與捐贈。

伊絲碧媞總經理陳睿紳強調，企業真正的成功不只是成長，更是有能力時願意回饋社會，伊絲碧媞每一公益的力量，都來自所有「伊家人」的努力，夥伴們的支持，才能讓愛持續擴大，幫助更多人。創辦人劉依淳表示，伊絲碧媞自創立以來，不僅推動美麗與健康產業發展，更希望透過長期公益行動，讓企業成長與社會關懷同步前行。