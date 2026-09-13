68歲仍站社工第一線 陳慧美：人生經驗成助人力量 服務需要的人

「社工可以做到幾歲？我沒有界線，端看自身身心狀況評估！」台灣愛的萌芽福利協會社工陳慧美，56歲重返校園攻讀社工系，從生命線線上輔導員、新住民服務一路走進身心障礙領域，10年來持續站在助人第一線。她服務對象從7、8歲孩童到百歲長輩，人生經驗反而成為與不同世代溝通的優勢。

陳慧美原本從事商業工作，走過許多國家。人生下半場轉換跑道的契機，來自她在新竹市生命線擔任4年線上輔導員的經驗。當時女兒在美國攻讀心理諮商碩士，母女經常討論助人工作，讓她開始思考，生命線多透過電話服務，如果能直接面對面陪伴需要幫助的人，或許能做得更多。

56歲那年，她考上大學社工系，從原本的商科背景重新開始，「一開始擔心跟不上」，沒想到很快就展現學習能力，不僅成績名列前茅，還被同學封為「學霸」，首次拿到獎學金更讓她相當開心，最後於63歲時摘下社工碩士學位。

陳慧美曾投入新住民家庭服務中心，並協助新住民創業，從報名、準備資料到撰寫創業報告，一路陪伴姊妹完成創業歷程。一名越南籍姊妹剛開始販售越南美食，因中文不流利，陳慧美便陪著她整理創業故事、反覆練習。比賽當天，看著姊妹展現自信，最後成功取得30萬元創業基金，讓她深刻感受到助人工作的成就感。去

年底結束新住民服務後，陳慧美今年1月轉投入身心障礙領域。她認為，身障社工更需要理解不同障別面臨的處境，因此到職後持續做功課，了解各類身障者的需求。

她曾服務一名8歲、智能發展較不足且接受早療的孩子，孩子由外婆隔代教養、不愛寫功課。陳慧美把寫作業變成遊戲，透過「猜拳」增加互動，讓孩子願意坐下來完成課業。她說，社工除了專業，更重要的是不斷學習，把學到的技巧真正用在服務對象身上。年齡從來不是投入社工的門檻，只要身心健康、有能力，就能持續做有價值、有意義的事。

68歲的陳惠美，外表看不出年齡，舉手投足充滿活力，她個性溫柔，說話輕聲細語、不疾不徐，總能讓人卸下心防、產生信任感。無論面對孩童或長輩，她的從容與親和力，都讓人願意親近、敞開心房。

陳惠美認為，人生的經驗反而成為與不同世代溝通的優勢，只要身心狀況允許，她希望繼續留在社工第一線。對她而言，社工沒有年齡界線，能做多久，就做多久。