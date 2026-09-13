快訊

伊朗網美被控「侮辱最高領袖」遭判死刑！IG最後貼文曝光

宜蘭機車未減速追撞停等紅燈貨車、車體撞爛解體 夫妻1死1傷

50歲實現財務自由卻只退休半年 不是錢花光了而是一責任逼他重返職場

聽新聞
0:00 / 0:00

68歲仍站社工第一線 陳慧美：人生經驗成助人力量 服務需要的人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
社工陳慧美10年來持續站在助人第一線。她服務對象從7、8歲孩童到百歲長輩，人生經驗反而成為與不同世代溝通的優勢。圖／陳慧美提供
社工陳慧美10年來持續站在助人第一線。她服務對象從7、8歲孩童到百歲長輩，人生經驗反而成為與不同世代溝通的優勢。圖／陳慧美提供

社工可以做到幾歲？我沒有界線，端看自身身心狀況評估！」台灣愛的萌芽福利協會社工陳慧美，56歲重返校園攻讀社工系，從生命線線上輔導員、新住民服務一路走進身心障礙領域，10年來持續站在助人第一線。她服務對象從7、8歲孩童到百歲長輩，人生經驗反而成為與不同世代溝通的優勢。

陳慧美原本從事商業工作，走過許多國家。人生下半場轉換跑道的契機，來自她在新竹市生命線擔任4年線上輔導員的經驗。當時女兒在美國攻讀心理諮商碩士，母女經常討論助人工作，讓她開始思考，生命線多透過電話服務，如果能直接面對面陪伴需要幫助的人，或許能做得更多。

56歲那年，她考上大學社工系，從原本的商科背景重新開始，「一開始擔心跟不上」，沒想到很快就展現學習能力，不僅成績名列前茅，還被同學封為「學霸」，首次拿到獎學金更讓她相當開心，最後於63歲時摘下社工碩士學位。

陳慧美曾投入新住民家庭服務中心，並協助新住民創業，從報名、準備資料到撰寫創業報告，一路陪伴姊妹完成創業歷程。一名越南籍姊妹剛開始販售越南美食，因中文不流利，陳慧美便陪著她整理創業故事、反覆練習。比賽當天，看著姊妹展現自信，最後成功取得30萬元創業基金，讓她深刻感受到助人工作的成就感。去

年底結束新住民服務後，陳慧美今年1月轉投入身心障礙領域。她認為，身障社工更需要理解不同障別面臨的處境，因此到職後持續做功課，了解各類身障者的需求。

她曾服務一名8歲、智能發展較不足且接受早療的孩子，孩子由外婆隔代教養、不愛寫功課。陳慧美把寫作業變成遊戲，透過「猜拳」增加互動，讓孩子願意坐下來完成課業。她說，社工除了專業，更重要的是不斷學習，把學到的技巧真正用在服務對象身上。年齡從來不是投入社工的門檻，只要身心健康、有能力，就能持續做有價值、有意義的事。

68歲的陳惠美，外表看不出年齡，舉手投足充滿活力，她個性溫柔，說話輕聲細語、不疾不徐，總能讓人卸下心防、產生信任感。無論面對孩童或長輩，她的從容與親和力，都讓人願意親近、敞開心房。

陳惠美認為，人生的經驗反而成為與不同世代溝通的優勢，只要身心狀況允許，她希望繼續留在社工第一線。對她而言，社工沒有年齡界線，能做多久，就做多久。

台灣愛的萌芽福利協會社工陳慧美，從生命線線上輔導員、新住民服務一路走進身心障礙領域，持續站在助人第一線。圖／陳慧美提供
台灣愛的萌芽福利協會社工陳慧美，從生命線線上輔導員、新住民服務一路走進身心障礙領域，持續站在助人第一線。圖／陳慧美提供

社工 人力 人生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

65歲拿敬老悠遊卡就覺得自己老了？別讓心態先進入「老態」

身障女努力考國立大學、進銀行！弟竟嗆「爸媽死了就趕妳走」 全網看傻

孟廣美昔日超模、演出《神鵰俠侶》李莫愁風華絕代，走過投資詐騙後與富商結婚淡出演藝圈

8年不放棄！48歲印尼新住民圓大學夢 台東空大25人畢業

相關新聞

桃園清潔人力負荷高於雙北？環保局：明年持續檢討

桃園每名清潔人力平均服務794人，高於台北市500人、新北市735人，多位議員質疑桃園人口持續成長，龜山等地還有大量流動人口，現有人力恐難負荷，要求市府持續增員。環保局回應，2023年至今年已爭取增額276人，增幅居六都之首，明年將再檢討人力需求。

只花458元 桃園購物節幸運兒抽中79.5萬新車

2026桃園購物節首波「月月抽汽車」得主出爐，一名幸運民眾僅在中壢區好市多消費458元，就抽中價值79萬5000元的TOYOTA YARiS CROSS潮玩版汽車。經發局表示，今年購物節自開跑以來消費持續升溫，截至9月12日累積登錄金額已達11億元，後續還有多波抽獎，最終將送出1000萬元現金及100克黃金。

68歲仍站社工第一線 陳慧美：人生經驗成助人力量 服務需要的人

「社工可以做到幾歲？我沒有界線，端看自身身心狀況評估！」台灣愛的萌芽福利協會社工陳慧美，56歲重返校園攻讀社工系，從生命線線上輔導員、新住民服務一路走進身心障礙領域，10年來持續站在助人第一線。她服務對象從7、8歲孩童到百歲長輩，人生經驗反而成為與不同世代溝通的優勢。

老師、廚工、行政都上榜 桃園市表揚130名教保夥伴

桃園市昨舉行「2026年桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」，頒獎表揚130名教保夥伴，市長張善政肯定第一線人員長期投入幼兒教育與照顧，守護孩子成長，強調桃市完善的婦幼福利與優質教保環境成吸引年輕家庭安心落腳育兒關鍵，允諾將持續打造友善育兒環境。

「貓狗打架都要管」村里長事多又雜 難招新血

村里長選舉同額選舉時有所聞，無人登記實屬罕見。不少資深里長認為這是一大警訊，里長工作繁瑣複雜，還要應付人情世故，與現今社會其他工作條件相比，難招新血，建議政府調高里長每月領取的事務費，才能吸引更多人投入鄰里服務。

史上罕見…中壢區普強里長 差點沒人選

里長沒人要當？地方公職人員選舉本月四日截止候選人登記，未料桃園市中壢區普強里長罕見「無人登記」，現任里長江長榮也因滿六十五歲想退休，而未登記連任，是全國首見。中壢區公所十日起受理第二次登記，截至昨天累計三人登記，反而成了激戰選區之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。