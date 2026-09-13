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只花458元 桃園購物節幸運兒抽中79.5萬新車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2026桃園購物節昨抽出首波「月月抽汽車」得主，幸運民眾僅在中壢區好市多消費458元，就抽中價值79萬5000元的汽車。圖／桃園市經發局提供
2026桃園購物節昨抽出首波「月月抽汽車」得主，幸運民眾僅在中壢區好市多消費458元，就抽中價值79萬5000元的汽車。圖／桃園市經發局提供

2026桃園購物節首波「月月抽汽車」得主出爐，一名幸運民眾僅在中壢區好市多消費458元，就抽中價值79萬5000元的TOYOTA YARiS CROSS潮玩版汽車。經發局表示，今年購物節自開跑以來消費持續升溫，截至9月12日累積登錄金額已達11億元，後續還有多波抽獎，最終將送出1000萬元現金及100克黃金。

桃園市經發局昨於新光三越桃園站前店舉行公開抽獎，由經發局長張誠等人抽出首波月月抽，以及天天、週週抽等多項獎項，獎品包括TOYOTA YARiS CROSS潮玩版、YAMAHA CUXiE、iPhone 17 Pro 256GB、SONY旗艦型家庭劇院組及頂級床組等。

其中最受矚目的汽車大獎，由一名在中壢區好市多消費458元的民眾抱回，幸運抽中價值79萬5000元的TOYOTA YARiS CROSS潮玩版。

張誠表示，購物節活動開跑以來，累積登錄金額截至9月12日已達11億元，今年桃園購物節採取「天天、周周、月月、壓軸」不同層級抽獎，讓民眾在整個活動期間都有中獎機會。首波月月抽除汽車外，也送出機車、3C產品、飯店住宿、洗碗機及價值萬元的「月月大禮包」等獎品。

經發局指出，9月份月月抽預計10月抽出，10月份月月抽於11月壓軸登場；活動期間另有「天天桃金抽」，送出1萬元現金，若選擇特約購物金更加碼至1萬2000元，以及「周周採金抽」1萬5000元百貨禮券。

市府也推出「桃金採礦站」好店集章任務，民眾完成指定任務可抽3C產品及設計展現金抵用券，希望藉此串聯在地店家及商圈。此次抽獎場地新光三越桃園站前店也是購物節合作百貨之一，10月初將展開周年慶，盼結合百貨檔期進一步帶動站前商圈消費。

經發局表示，抽獎過程均由律師全程見證、錄影存證並簽署名單，完整得獎名單將公布於活動官網及經發局臉書。活動期間只要在桃園消費滿100元即可登錄發票，9月消費可挑戰10月月月抽，10月消費則可一路角逐11月壓軸登場的1000萬元現金及100克黃金大獎。

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