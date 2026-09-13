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桃園清潔人力負荷高於雙北？環保局：明年持續檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園每名清潔人力平均服務794人，多位議員質疑現有人力恐難負荷。環保局回應，2023年至今年已爭取增額276人，增幅居六都之首，明年將再檢討人力需求。圖／桃園市環保局提供
桃園每名清潔人力平均服務794人，多位議員質疑現有人力恐難負荷。環保局回應，2023年至今年已爭取增額276人，增幅居六都之首，明年將再檢討人力需求。圖／桃園市環保局提供

桃園每名清潔人力平均服務794人，高於台北市500人、新北市735人，多位議員質疑桃園人口持續成長，龜山等地還有大量流動人口，現有人力恐難負荷，要求市府持續增員。環保局回應，2023年至今年已爭取增額276人，增幅居六都之首，明年將再檢討人力需求。

桃園清潔隊人力目前依環境部「地方清潔人員設置參考原則」，綜合人口、面積、道路長度等因素配置，不過A7重劃區陸續開發，工業區、大專院校及醫療院所也帶來大量通勤、就學及就醫人潮，使部分區域實際垃圾量與清運需求增加，各區陸續反映第一線人力吃緊。

議員許家睿表示，桃園每名清潔人力平均服務794人，相較台北市500人、新北市735人，若按相同比例推算，桃園較台北短缺1670人、較新北短缺237人。環境部設置基準應是人力「地板」而非「天花板」，桃園人口仍在增加，市府應參考六都實際配置，持續補足第一線人力。

議員李宗豪、陳雅倫、孫韻璇直言，龜山區幅員廣、戶籍人口已逼近19萬人，加上長庚醫院、6所大專院校及工業區帶來大量流動人口，現行人力計算方式未能充分反映實際垃圾量，未來清潔隊增員應納入流動人口、住宅開發等因素。

環保局表示，市府以紓解區隊負荷為原則，每2年評估清潔隊員人力需求，2023年至2026年已爭取增額276人，其中2024年增加161人、今年增加115人，增額幅度高於同期桃園人口成長率2.8%，也是六都最高，目前總員額較環境部設置基準高出6%。

環保局指出，清潔隊員工作負荷不能單以服務人口比較，還須綜合行政區面積、道路長度等因素評估；若以每名隊員服務面積來看，桃園在六都排名第二，僅次於台北市。明年將再檢討人力，並把流動人口等因素納入評估，依各區實際需求滾動調整。

雙北 環保局 人力

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